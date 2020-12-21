Тепер це вже не чутки чи шпигунські фото – російський автовиробник розпочав виробництво оновленого позашляховика, із "японським" дизайном передньої частини, під брендом Niva Travel.

Виробник заявляє, що дизайн для позашляховика був розроблений ще за часів спільного підприємства GM-АвтоВАЗ. Схоже, автомобіль готувався до виходу під брендом Chevrolet, однак вихід зі справи американського концерну підкорегував і вигляд, і назву машини.

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На неофіційних фото, що потрапили в Мережу на початку грудня, був знятий передсерійний автомобіль і джерело стверджувало, що так виглядатиме конвеєрна “Ніва” зразка 2021 року. Та все ще залишались сумніви у тому, що в серію піде машина, настільки схожа на японський бестселлер. Тепер же це достовірна інформація, а отже нова “Шніва” буде схожою на “Рав чотири”.

Автомобіль отримав нові фари і світлодіодні задні ліхтарі, радіаторну решітку з крупними гратами, новий капот з об'ємними виштамповками, більш рельєфний задній бампер, інші накладки на арки коліс, а також молдинги.

Порівняння: Lada Niva Travel та Toyota RAV4

Знімків інтер'єру поки немає, але раніше повідомлялося, що він не зміниться. Під капотом також не очікується значних змін – 1,7-літровий 80-сильний мотор і пятишвідкісна “механіка” залишаються, як і повний привід.

Фото: Lada Niva Travel / Lada