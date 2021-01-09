Рисунок удивительного минивэна эксплуатируют по полной.

Автомобиль повышенной проходимости УАЗ-452, который выпускается почти без изменений с 1965 года, уже стал посмешищем во всем мире. Его архаичная конструкция и неудобство в управлении уже давно не отвечают современным стандартам. Однако автомобиль выпускается до сих пор, а о его замене только мечтают. В частности, рисунок местного дизайнера Андрея Давыдова начали продвигать как возможную замену "Буханки".

УАЗ-452 стал народным мемом

Свое прозвище УАЗ-452 получил то ли за форму, которая напоминает буханку хлеба, то ли за то, что в нем удобно "бухать" – то есть выпивать на тоннеле между передними пассажирами.

Неизвестно, есть ли такая характерная деталь в "новой буханке", но вид у рендера российского дизайнера достаточно устрашающий. Неудивительно: модель создана на 100-летний юбилей СССР.

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В дизайне "Нью Буханки" просматриваются черты прошлого поколения. Автор создал несколько вариантов модели – фургон и пикап. А пиарщики УАЗа с помощью фотошопа уже поставили рисунок на фото конвейера завода или дорисовали елку на Новый год.

Более того, на заводе даже провели голосование среди россиян об отношении к новому дизайну Давыдова. Почти половина пользователей сети оценила новый дизайн положительно, выбрав в голосовании вариант "Да, выглядит свежо и стильно". "Спорным" эскиз посчитали 27 процентов проголосовавших, а еще 17 предложили УАЗу не менять вид классики.

Почти семь процентов забраковали рендер, раскритиковав форму и размер оптики, а также малую площадь остекления. Многие посоветовали автозаводу не спешить с изменением дизайна, а поработать над качеством актуального УАЗ-452.

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