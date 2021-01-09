Малюнок дивного мінівена експлуатують на повну.

Автомобіль підвищеної прохідності УАЗ-452, який випускається майже без змін з 1965 року, вже став посміховиськом у всьому світі. Його архаїчна конструкція та незручність в керуванні вже давно не відповідають сучасним стандартам. Однак автомобіль випускається і досі, а про заміну йому лише мріють. Зокрема, малюнок місцевого дизайнера Андрія Давидова почали просувати як можливу заміну "Буханки".

УАЗ-452 став народним мемом

Своє прізвисько УАЗ-452 отримав чи то за форму, яка нагадує буханку хліба, чи то за те, в ньому зручно "бухати" – тобто випивати на тунелі між передніми пасажирами.

Невідомо, чи є така характерна деталь в "новій буханці", але вигляд у рендера російського дизайнера досить страхітливий. Не дивина: модель створена на 100-річний ювілей СРСР.

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В дизайні “Нью Буханки” проглядаються риси минулого покоління. Автор створив кілька варіантів моделі – фургон та пікап. А піарники УАЗу за допомогою фотошопу вже поставили малюнок на фото конвеєра заводу чи домалювали ялинку на Новий рік.

Більше того, на заводі навіть провели голосування серед росіян щодо ставлення до нового дизайну Давидова. Майже половина користувачів мережі оцінила новий дизайн позитивно, вибравши в голосуванні варіант "Так, виглядає свіжо і стильно". "Спірним" ескіз порахували 27 відсотків тих, хто проголосував, а ще 17 запропонували УАЗу не змінювати вигляд класики.

Майже сім відсотків забракували рендер, розкритикувавши форму і розмір оптики, а також малу площу скління. Багато порадили автозаводу не поспішати зі зміною дизайну, а попрацювати над якістю актуального УАЗ-452.

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