Та цим мріям не судилось перетворитись на виробничі плани. Принаймні, у найближчі роки.

Камський автомобільний завод поширив у соцмережах фотографії макету компактного електрокара, який міг би стати наступником крихітного хетчбека “Ока”. Однак це лиш студентський проект і він, вірогідно, безперспективний.

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По суті, це лиш дизайн-макет. Відповідно до сьогоднішніх трендів, такий “концепт” міг би отримати позначення Vision, як передвісник майбутньої серійної моделі. Але російський виробник важкої техніки пояснив, що цей проект, створений спільно з Політехнічним університетом Санкт-Петербургу, – лише один з напрямків діяльності підприємства. Пріоритетними для фірми, як і раніше, є розробка вантажного і пасажирського електротранспорту, тому на появу наступника “Оки” можна не розраховувати.

Концепція електричного сітікара “КамАЗ” передбачає можливість пробігу на одній зарядці у 300 кілометрів і вартість до 2 мільйонів рублів – близько 700 тисяч гривень, за поточним курсом.