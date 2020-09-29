Но этим мечтам не суждено было превратиться в производственные планы. По крайней мере, в ближайшие годы.

Камский автомобильный завод распространил в соцсетях фотографии макета компактного электрокара, который мог бы стать преемником крошечного хэтчбека “Ока”. Однако, это лишь студенческий проект и он, вероятно, бесперспективен.

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По сути, это лишь дизайн-макет. Согласно сегодняшним трендам, такой “концепт” мог бы получить обозначение Vision, как предвестник будущей серийной модели. Но российский производитель тяжелой техники объяснил, что этот проект, созданный совместно с Политехническим университетом Санкт-Петербурга, – лишь одно из направлений деятельности предприятия. Приоритетными для фирмы по-прежнему являются разработка грузового и пассажирского электротранспорта, поэтому на появление преемника “Оки” можно не рассчитывать.

Концепция электрического ситикара “КамАЗ” предусматривает возможность пробега на одной зарядке в 300 километров и стоимость до 2 миллионов рублей – около 700 тысяч гривен, по текущему курсу.