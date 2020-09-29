Бестселлеры группы Renault пережили смену поколений, став лучше по всем параметрам. Новинки показали еще в начале сентября, а теперь производитель раскрыл все подробности.

Это буквально абсолютно новые автомобили, поскольку румынская марка не только сменила платформу, но и сумела сгладить восприятие бюджетных автомобилей, благодаря современному дизайну. Согласно рыночным тенденциям, дизельный двигатель исчез моторной гаммы Sandero и Logan.

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Sandero, Sandero Stepway и Logan (в Украине под маркой Renault, в Европе – Dacia) перешли на новую платформу CMF, которую использует последнее поколение Renault Clio. Она открыла доступ к множеству функций комфорта и безопасности. Например, электрический гидроусилитель руля и светодиодные фары, которые увеличивают длину луча на 37 процентов и ширину на 9 процентов, по сравнению с галогенными фарами, что были в моделях предыдущего поколения. Также сюда можно включить систему экстренного торможения, предупреждения о движении в слепой зоне, помощи при парковке (с передними и задними датчиками, камерой заднего обзора) и даже систему помощи при старте на холме.

Фото: Dacia / Renault Sandero 2021 / Renault

Еще два важных аспекта новинок: двигатели серии ECO-G, способные работать на пропан-бутане и бесступенчатая трансмиссия (CVT) альянса Renault последнего поколения.

Отказавшись от проверенных временем дизельных моторов, новые модели Dacia будут доступны исключительно с трехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Начальный уровень – это атмосферный 1,0-литровый двигатель с отдачей в 65 лошадиных сил и пятиступенчатой механикой, но только для обычных Sandero и Logan. Вседорожный Sandero Stepway не будет продаваться с этим базовым силовым агрегатом.

Далее идет турбированный 0,9-литровый двигатель мощностью 90 л. с. и выбор между шестиступенчатой механической или бесступенчатой коробкой передач. Следующим является агрегат TCe на 100 л. с. и шестиступенчатая механическая коробка передач. Такой же мотор будет предлагаться в двухтопливной версии и сможет работать на сжиженном газе. 50-литровый резервуар для жидкого нефтяного газа расположен там, где обычно находится запасное колесо, а в сочетании с 50-литровым бензиновым баком, Sandero может проехать более 1300 километров. Версия для сжиженного газа также чище, в среднем на 11 процентов меньше выбросов CO2, чем эквивалентная модель TCe.

Фото: Dacia / Renault Sandero Stepway 2021 / Renault

Автомобили более низких комплектаций получают мультимедийную систему, которая получила название "Media Control" с поддержкой съемного смартфона, тогда как более дорогие имеют сенсорный экран в форме планшета размером 8 дюймов.

Logan на 3,6 сантиметра длиннее, чем раньше, и поставляется с регулируемым лотком в стиле самолета со столиком и подстаканником. Еще одним тузом рукава седана является съемный органайзер багажника, который разделяет груз на четыре разных размера. При этом высота порога багажника у седана стала на 19 миллиметров ниже.

Надлежащая информационно-развлекательная система называется Media Display и имеет поддержку Android Auto и Apple CarPlay. С приложением Media Nav пользователь получает не только навигацию, как следует из названия системы, но и беспроводные сервисы Android Auto и Apple CarPlay.

В зависимости от информационно-развлекательной системы, машины оснащены двумя, четырьмя или шестью звуковыми динамиками. Подключение Bluetooth и USB является стандартным оборудованием для всех комплектаций. Также, независимо от версии, все три модели получили 3,5-дюймовый дисплей между аналоговыми приборами.

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Несмотря на то, что новые модели и в дальнейшем будут оставаться бюджетными автомобилями, производитель снабдил их широким функционалом. Следующие функции и системы будут предлагаться как стандартные или дополнительные, в зависимости от рынка: бесключевой доступ, передние сиденья с подогревом, автоматический кондиционер (с цифровым дисплеем), камера заднего хода, электрический стояночный тормоз, автоматические стеклоочистители и дистанционное отпирание багажника. Модели Sandero также впервые будут доступны с электрическим стеклянным люком.

Фото: Dacia / Renault Logan 2021 / Renault

Багажник Sandero и Sandero Stepway может проглотить до 328 литров груза, тогда как Logan вмещает 528 литров поклажи. Для дополнительного удобства предусмотрена регулируемая по высоте грузовая пол и дополнительный объем груза на 21 литр, когда вы учитываете дверные карманы и центральный подлокотник.

Стоит упомянуть, что Sandero Stepway имеет щедрый дорожный просвет в 174 миллиметра – это на 41 миллиметр больше, чем обычного Sandero. Также офф-роуд версия имеет пластиковую обшивку кузова и рельсы на крыше. Колесные диски для Stepway в базовой комплектации только выглядят, как легкосплавные, но на самом деле это стальные “штамповки” размером 16 дюймов.

Автопроизводитель сообщает, что переход на архитектуру CMF позволил увеличить прочность и жесткость кузова. В нижней части моторного отсека и под пассажирской секцией есть новые лонжероны и крепления, а также установленные на дверях датчики давления, которые срабатывают в случае удара и раскрывают боковые подушки безопасности.

Новые Sandero, Sandero Stepway и Logan поступят в продажу в Европе в ближайшие месяцы. Время их появления в Украине пока не назначено.