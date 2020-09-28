Первая в истории британского производителя полностью электрическая модель - это настоящий MINI, вплоть до последней детали.

При разработке концепции электромобиля за основу взяли классическую трехдверную версию MINI. Габаритные размеры, дизайн, вместительность и салон нового MINI Cooper SE соответствуют характеристикам автомобиля с традиционной системой привода, при разработке которого учитывалось будущее расширение модельного ряда за счет полностью электрической версии.

Новый MINI Cooper SE выпускается на родине бренда. Автомобили сходят с конвейера завода MINI в Оксфорде параллельно с традиционными версиями модели. Система привода разработана специальными подразделениями BMW Group в Дингольфинге и Ландгуте, специализирующимися на технологиях электропривода.

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Вместо бензинового или дизельного двигателей под капотом нового MINI Cooper SE установлен электрический двигатель. Компактный агрегат, с интегрированной электроникой и трансмиссией, расположен в передней части опорной рамы на жестком трубчатом каркасе. Высоковольтная аккумуляторная батарея особой конструкции состоит из литий-ионных элементов, разделенных на 12 модулей. Они образуют Т-образный блок в полу автомобиля. Емкость аккумуляторной батареи составляет 32,6 кВт * ч.

Электродвигатель отличается не только меньшими габаритными размерами, но и значительно меньшей по сравнению с двигателем внутреннего сгорания массой. Это обеспечивает новому MINI Cooper SE более оптимальное распределение массы по осям. В сочетании с пониженным центром тяжести такое решение повышает маневренность и управляемость электрической модели, благодаря чему обеспечивается полный контроль над автомобилем даже при скоростном прохождении поворотов.

Кроме того, новый MINI Cooper SE отличается превосходной курсовой устойчивостью, в том числе благодаря оптимальному расположению высоковольтной аккумуляторной батареи. Она расположена в полу автомобиля между передними и под задними сиденьями. Такое расположение позволяет сохранить вместимость багажного отделения на уровне версий с традиционной силовой установкой. Как и у трехдверного MINI с двигателем внутреннего сгорания, объем багажного отделения электрической модели составляет 211 литров, а при сложенных спинках задних сидений увеличивается до 731 литра. Есть одно существенное отличие: чтобы обеспечить новому MINI Cooper SE достаточный дорожный просвет при установленной в полу высоковольтной аккумуляторной батареи, его кузов подняли на 18 мм по сравнению с версией с традиционным приводом.

Все компоненты электрического привода защищены специально разработанными конструктивными элементами и в случае столкновения сразу же отключаются. Таким образом, уровень безопасности нового MINI Cooper SE соответствует высоким стандартам BMW Group. Силовая электроника закрывается усиленным бампером и опорной рамой электродвигателя, а для защиты высоковольтной аккумуляторной батареи в конструкцию интегрирована прочная пластина. При массе в снаряженном состоянии 1365 кг (по стандарту DIN) электромобиль весит всего лишь на 145 кг больше трехдверного MINI Cooper S с коробкой передач Steptronic.

Характерный дизайн MINI дополняют специально разработанные для модели акценты на определенных элементах.

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На электрический привод нового MINI Cooper SE указывает эмблема MINI Electric. Точно такие же эмблемы желтого цвета украшают рассеиватели боковых повторителей указателей поворота, двери багажного отделения и решетку радиатора. По центру передней части MINI Cooper SE красуется характерный шестигранный элемент, но он выполнен закрытым, так как для охлаждения электрического двигателя необходимо небольшое количество воздуха. Декоративная планка на решетке радиатора и корпусах наружных зеркал заднего вида с таким цветом завершает список модельных акцентов. Все автомобили MINI Cooper SE комплектуются светодиодными фарами в базовой комплектации.

Параллельно с особой решеткой радиатора значительный вклад в снижение аэродинамического сопротивления вносят практически полностью закрытое днище и задний обвес особого дизайна. 17-дюймовые легкосплавные колесные диски асимметричного дизайна (двухцветные MINI Electric Power Spoke) также были оптимизированы с точки зрения аэродинамики. 16-дюймовые легкосплавные колесные диски MINI Electric Revolite Spoke предлагаются эксклюзивно для нового MINI Cooper SE в базовой комплектации.

Электродвигатель нового MINI Cooper SE развивает мощность 184 л. с. Максимальный крутящий момент 270 Н · м доступен с первого оборота вала, что характерно для всех электродвигателей. На передние колеса мощность передается через одноступенчатую трансмиссию со встроенным дифференциалом.

В результате новый MINI Cooper SE рвется вперед даже при легком нажатии на педаль акселератора при любых условиях. Благодаря этому передвигаться по городским дорогам возможно ярко и незабываемо. До 60 км / ч новый MINI Cooper SE разгоняется всего за 3,9 секунды. На первых 60 метрах ускорение автомобиля не уступает показателям спортивных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для разгона до 100 км / ч электромобилю MINI требуется 7,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 150 км / ч.

Новый MINI Cooper SE демонстрирует свою спортивность не только динамично, но и практически бесшумно. Поэтому в перечень стандартного оборудования модели входит акустическая система предупреждения пешеходов. Динамики издают звук, разработанный специально для нового MINI Cooper SE. Звуковое сопровождение при движении с низкой скоростью не позволит усомниться в том, что на дороге - настоящий MINI.

Электрический привод поднимает характерные для MINI ощущения управления спорткаром на совершенно новую высоту. Значительный вклад в впечатляющие маневренность и управляемость нового MINI Cooper SE вносит технология подвески, которую усовершенствовали и привели в соответствие со спецификой автомобиля. Благодаря опущенному минимуму на 30 мм по сравнению с MINI Cooper S центра тяжести и оптимальному распределению массы по осям новый MINI Cooper SE демонстрирует динамику в поворотах, которой нет у аналогов в сегменте компактных автомобилей.

Новый MINI Cooper SE получил инновационную систему динамического контроля курсовой устойчивости DSC (Dynamic Stability Control). Она гарантирует максимально эффективную передачу на дорогу высокого крутящего момента электродвигателя и, как следствие, истинное удовольствие от управления, что является визитной карточкой бренда. Противобуксовочная система, адаптированная под взрывное развитие мощности электродвигателем, является залогом выдающихся ходовых качеств на любом дорожном покрытии и при любых погодных условиях.

Водитель первого полностью электрического MINI сможет изменять настройки систем автомобиля в зависимости от ситуации на дороге и в соответствии с собственными предпочтениями. Режимы движения MINI выбираются переключателем, расположенным справа на панели тумблерного переключателя. Для MINI Cooper SE предусмотрено четыре режима. Спортивный режим отличается от стандартного MID более непосредственным рулевым управлением и более быстрым откликом системы привода.

Нацелены на обеспечение комфорта характеристики рулевого управления режима MID применяются и в режиме GREEN, а также в новом режиме GREEN +, который был специально разработан для MINI Cooper SE. Более того, при выборе последних двух режимов система привода работает максимально экономично. В режиме GREEN + дополнительные функции обеспечения комфорта, такие как отопление, система кондиционирования воздуха и подогрев сидений, работают в ограниченном режиме или вовсе отключаются для увеличения запаса хода.

Одна из особенностей электрических моделей BMW Group - так называемое управление одной педалью. При движении в городском потоке автомобиль заметно замедляется, когда водитель убирает ногу с педали акселератора. Этот эффект объясняется тем, что в режиме движения накатом электродвигатель выполняет функцию генератора, преобразуя кинетическую энергию в электрическую, которая запасается высоковольтной аккумуляторной батареей. Этого достаточно для надлежащего замедления автомобиля без нажатия на педаль тормоза при движении на низких скоростях. Таким образом, в подобных условиях можно управлять автомобилем фактически с помощью одной педали. Степень рекуперации энергии торможения и скорость замедления автомобиля во время движения накатом определяются блоком управления электродвигателем.

Стандартно новый MINI Cooper SE оснащается особой приборной панелью с 5,5-дюймовым цветным дисплеем, интегрированным в черную панель за рулевым колесом. В центре этого полностью цифрового дисплея отображается числовое значение скорости движения, дополненное круговой шкалой. Диапазон скоростей также выводится в виде светового круга на центральную панель: красного цвета в режиме SPORT, белого в режиме MID и зеленого в режимах GREEN и GREEN +.

Во время зарядки аккумуляторной батареи на панель приборов выводится и другая важная информация. Когда автомобиль включен в розетку электропитания или зарядной станции, можно узнать не только время и температуру внешней среды, но и посмотреть запас хода и уровень заряда в процентах. Также отображается оставшееся время до полной зарядки высоковольтной аккумуляторной батареи. Цветовая гамма приборной панели меняется в зависимости от ситуации: от оранжевого во время инициализации до желтого в процессе зарядки и зеленым при полной зарядке аккумуляторной батареи. Красный цвет указывает на ошибку, возникшую в ходе зарядки.

Модель получила особый дизайн рычага переключения передач на центральной консоли. Новый MINI Cooper SE оснащается электроприводным ручником, для включения и выключения которого используется переключатель на центральной консоли.

Зарядить аккумуляторную батарею нового MINI Cooper SE можно с помощью традиционной бытовой розетки, настенного зарядного модуля MINI ELECTRIC или воспользовавшись общественным зарядной станцией. Разъем рассчитан на зарядку переменным и постоянным током с использованием вилок типа 2 и CCS Combo 2. Над разъемом располагается индикатор уровня заряда: оранжевый цвет обозначает инициализацию, желтый – процесс зарядки, а зеленый – достижение максимального уровня заряда аккумуляторной батареи.

В базовую комплектацию автомобиля входит кабель для подзарядки от бытовой электросети. Дополнительно можно заказать настенный зарядный модуль MINI ELECTRIC для домашнего применения, а также трехфазный кабель для зарядки аккумуляторной батареи от общественной зарядной станции. Высоковольтную аккумуляторную батарею нового MINI Cooper SE можно зарядить до 80-процентного уровня за 2,5 часа при мощности зарядки до 11 кВт, а для полной зарядки потребуется 3,5 часа. Еще быстрее запас электроэнергии можно восстановить с помощью станции быстрой зарядки постоянным током. Блок зарядки нового MINI Cooper SE рассчитан на мощность до 50 кВт, то есть аккумуляторную батарею можно зарядить на 80% всего лишь за 35 минут. В перечень дополнительного оборудования входит настенный зарядный модуль MINI ELECTRIC. Его можно установить в частном гараже или на крытой автомобильной парковке.

В стандартное оснащение нового MINI Cooper SE входит двухзонная автоматическая система кондиционирования с раздельной регулировкой настроек вентиляции и температуры для водителя и переднего пассажира. Салон обогревается с помощью теплового насоса, который использует отходящее тепло электродвигателя, системы управления электроприводом, высоковольтной аккумуляторной батареи и внешнего воздуха, подавая его в систему кондиционирования. Тепловой насос, разработанный специально для нового MINI Cooper SE, отмечаются впечатляющим КПД. Для его работы требуется на 75% меньше энергии, чем для функционирования традиционного электрического обогревателя.

Автоматическая система кондиционирования нового MINI Cooper SE дополнена обогревателем и функцией кондиционирования стоящего неподвижно автомобиля. В результате салон может быть прогрет или, наоборот, охлажден до определенной температуры еще до начала поездки. Указать время отправки, чтобы предварительно охладить или прогреть салон до желаемой температуры, водитель может в меню автомобиля.

Как дополнение к большому перечню высококачественного стандартного оборудования для нового MINI Cooper SE предлагается четыре пакета внешнего и внутреннего оснащения, в каждый из которых входит особое сочетание лакокрасочного покрытия легкосплавных колесных дисков, обивки сидений и отделки салона. В зависимости от пакета оборудования предлагается до пяти вариантов дизайна легкосплавных колесных дисков диаметром 16 или 17 дюймов.

Стандартные для нового MINI Cooper SE сидения с тканевой обивкой черного цвета Double Stripe Carbon Black. Они входят в пакет Trim S. Пакеты Trim M и Trim L включают сидения с комбинированной обивкой Black Pearl или с кожаной обивкой черного цвета Cross Punch Carbon Black. Сиденья с кожаной обивкой черного цвета MINI Yours Lounge Carbon Black предлагаются в составе пакета Trim XL.

Напомним, что в Израиле построили дорогу, которая на ходу заряжает электромобили.