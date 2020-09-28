Перша в історії британського виробника повністю електрична модель - це справжній MINI, аж до останньої деталі.

При розробці концепції електромобіля за основу взяли класичну тридверну версію MINI. Габаритні розміри, дизайн, місткість і салон нового MINI Cooper SE відповідають характеристикам автомобіля з традиційною системою приводу, при розробці якого враховувалося майбутнє розширення модельного ряду за рахунок повністю електричної версії.

Новий MINI Cooper SE випускається на батьківщині бренду. Автомобілі сходять з конвеєра заводу MINI в Оксфорді паралельно з традиційними версіями моделі. Система приводу розроблена спеціальними підрозділами BMW Group в Дінгольфінзі і Ландгуті, що спеціалізуються на технологіях електроприводу.

Читайте також: тест-драйв електричного Mini Cooper SE

Замість бензинового або дизельного двигунів під капотом нового MINI Cooper SE встановлений електричний двигун. Компактний агрегат, з інтегрованою електронікою і трансмісією, розташований в передній частині опорної рами на жорсткому трубчастому каркасі. Високовольтна акумуляторна батарея особливої конструкції складається з літій-іонних елементів, розділених на 12 модулів. Вони утворюють Т-подібний блок в підлозі автомобіля. Ємність акумуляторної батареї становить 32,6 кВт · год.

Електродвигун відрізняється не тільки меншими габаритними розмірами, але і значно меншою у порівнянні з двигуном внутрішнього згоряння масою. Це забезпечує новому MINI Cooper SE більш оптимальний розподіл маси по осях. У поєднанні зі зниженим центром ваги таке рішення підвищує маневреність і керованість електричної моделі, завдяки чому забезпечується повний контроль над автомобілем навіть при швидкісному проходженні поворотів.

Крім того, новий MINI Cooper SE відрізняється чудовою курсовою стійкістю, в тому числі завдяки оптимальному розташуванню високовольтної акумуляторної батареї. Вона розміщена в підлозі автомобіля - між передніми і під задніми сидіннями. Таке розташування дозволяє зберегти місткість багажного відділення на рівні версій з традиційною силовою установкою. Як і у тридверного MINI з двигуном внутрішнього згоряння, об'єм багажного відділення електричної моделі становить 211 літрів, а при складених спинках задніх сидінь збільшується до 731 літра. Є одна істотна відмінність: щоб забезпечити новому MINI Cooper SE достатній дорожній просвіт при встановленій у підлозі високовольтній акумуляторній батареї, його кузов підняли на 18 мм у порівнянні з версією з традиційним приводом.

Всі компоненти електричного приводу захищені спеціально розробленими конструктивними елементами і в разі зіткнення відразу ж відключаються. Таким чином, рівень безпеки нового MINI Cooper SE відповідає високим стандартам BMW Group. Силова електроніка закривається посиленим бампером і опорною рамою електродвигуна, а для захисту високовольтної акумуляторної батареї в конструкцію інтегрована міцна пластина. При масі у спорядженому стані 1365 кг (за стандартом DIN) електромобіль важить всього лише на 145 кг більше тридверного MINI Cooper S з коробкою передач Steptronic.

Характерний дизайн MINI доповнюють спеціально розроблені для моделі акценти на певних елементах.

Також цікаво: MINI оновила свій найбільший кросовер

На електричний привід нового MINI Cooper SE вказує емблема MINI Electric. Точно такі ж емблеми жовтого кольору прикрашають розсіювачі бічних повторювачів покажчиків повороту, двері багажного відділення і решітку радіатора. По центру передньої частини MINI Cooper SE красується характерний шестигранний елемент, але він виконаний закритим, так як для охолодження електричного двигуна необхідна невелика кількість повітря. Декоративна планка на решітці радіатора і корпусах зовнішніх дзеркал заднього виду з таким кольором завершує список модельних акцентів. Всі автомобілі MINI Cooper SE комплектуються світлодіодними фарами у базовій комплектації.

Паралельно з особливою решіткою радіатора значний внесок у зниження аеродинамічного опору вносять практично повністю закрите днище і задній обвіс особливого дизайну. 17-дюймові легкосплавні колісні диски асиметричного дизайну (двоколірні MINI Electric Power Spoke) також були оптимізовані з точки зору аеродинаміки. 16-дюймові легкосплавні колісні диски MINI Electric Revolite Spoke пропонуються ексклюзивно для нового MINI Cooper SE у базовій комплектації.

Електродвигун нового MINI Cooper SE розвиває потужність 184 к.с. Максимальний крутний момент 270 Н · м доступний з першого обороту валу, що характерно для всіх електродвигунів. На передні колеса потужність передається через одноступінчасту трансмісію з вбудованим диференціалом.

У результаті новий MINI Cooper SE рветься вперед навіть при легкому натисканні на педаль акселератора при будь-яких умовах. Завдяки цьому пересуватися міськими дорогами можливо яскраво і незабутньо. До 60 км / год новий MINI Cooper SE розганяється всього за 3,9 секунди. На перших 60 метрах прискорення автомобіля не поступається показникам спортивних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Для розгону до 100 км / год електромобілю MINI потрібно 7,3 секунди, а його максимальна швидкість складає 150 км / ч.

Новий MINI Cooper SE демонструє свою спортивність не тільки динамічно, але і практично безшумно. Тому в перелік стандартного обладнання моделі входить акустична система попередження пішоходів. Динаміки видають звук, розроблений спеціально для нового MINI Cooper SE. Звуковий супровід при русі з низькою швидкістю не дозволить засумніватися в тому, що на дорозі - справжній MINI.

Електричний привід піднімає характерні для MINI відчуття управління спорткаром на абсолютно нову висоту. Значний внесок у вражаючі маневреність і керованість нового MINI Cooper SE вносить технологія підвіски, яку удосконалили і привели у відповідність зі специфікою автомобіля. Завдяки опущеному мінімум на 30 мм у порівнянні з MINI Cooper S центру тяжіння і оптимальному розподілу маси по осях новий MINI Cooper SE демонструє динаміку в поворотах, якій немає аналогів у сегменті компактних автомобілів.

Новий MINI Cooper SE отримав інноваційну систему динамічного контролю курсової стійкості DSC (Dynamic Stability Control). Вона гарантує максимально ефективну передачу на дорогу високого крутного моменту електродвигуна і, як наслідок, справжнє задоволення від керування, що є візитною карткою бренду. Протибуксувальна система, адаптована під вибуховий розвиток потужності електродвигуном, є запорукою визначних ходових якостей на будь-якому дорожньому покритті і при будь-яких погодних умовах.

Водій першого повністю електричного MINI зможе змінювати налаштування систем автомобіля залежно від ситуації на дорозі і відповідно до власних вподобань. Режими руху MINI вибираються перемикачем, розташованим праворуч на панелі тумблерного перемикача. Для MINI Cooper SE передбачено чотири режими. Спортивний режим відрізняється від стандартного MID більш безпосереднім рульовим керуванням і більш швидким відгуком системи приводу.

Націлені на забезпечення комфорту характеристики рульового управління режиму MID застосовуються і в режимі GREEN, а також в новому режимі GREEN +, який був спеціально розроблений для MINI Cooper SE. Більше того, при виборі останніх двох режимів система приводу працює максимально економічно. У режимі GREEN + додаткові функції забезпечення комфорту, такі як опалення, система кондиціонування повітря і підігрів сидінь, працюють в обмеженому режимі або зовсім відключаються для збільшення запасу ходу.

Одна з особливостей електричних моделей BMW Group - так зване управління однією педаллю. При русі в міському потоці автомобіль помітно сповільнюється, коли водій прибирає ногу з педалі акселератора. Цей ефект пояснюється тим, що в режимі руху накатом електродвигун виконує функцію генератора, перетворюючи кінетичну енергію в електричну, яка запасається високовольтною акумуляторною батареєю. Цього достатньо для належного уповільнення автомобіля без натискання на педаль гальма при русі на низьких швидкостях. Таким чином, у подібних умовах можна керувати автомобілем фактично за допомогою однієї педалі. Ступінь рекуперації енергії гальмування і швидкість уповільнення автомобіля під час руху накатом визначаються блоком керування електродвигуном.

Стандартно новий MINI Cooper SE оснащується особливою панеллю приладів з 5,5-дюймовим кольоровим дисплеєм, інтегрованим у чорну панель за рульовим колесом. У центрі цього повністю цифрового дисплея відображається числове значення швидкості руху, доповнене круговою шкалою. Діапазон швидкостей також виводиться у вигляді світлового кола на центральну панель: червоного кольору в режимі SPORT, білого в режимі MID і зеленого в режимах GREEN і GREEN +.

Під час зарядки акумуляторної батареї на панель приладів виводиться й інша важлива інформація. Коли автомобіль увімкнений у розетку електроживлення або зарядної станції, можна дізнатися не тільки час і температуру зовнішнього середовища, а й подивитися запас ходу і рівень заряду у відсотках. Також відображається час, що залишився до повної зарядки високовольтної акумуляторної батареї. Колірна гамма приладової панелі змінюється в залежності від ситуації: від помаранчевого під час ініціалізації до жовтого в процесі зарядки і зеленого при повній зарядці акумуляторної батареї. Червоний колір вказує на помилку, що виникла в ході зарядки.

Модель отримала особливий дизайн важеля перемикання передач на центральній консолі. Новий MINI Cooper SE оснащується електроприводним ручником, для включення і виключення якого використовується перемикач на центральній консолі.

Зарядити акумуляторну батарею нового MINI Cooper SE можна за допомогою традиційної побутової розетки, настінного зарядного модуля MINI ELECTRIC або скориставшись громадською зарядною станцією. Роз'єм розрахований на зарядку змінним і постійним струмом з використанням вилок типу 2 і CCS Combo 2. Над роз'ємом розташовується індикатор рівня заряду: помаранчевий колір позначає ініціалізацію, жовтий - процес зарядки, а зелений - досягнення максимального рівня заряду акумуляторної батареї.

У базову комплектацію автомобіля входить кабель для підзарядки від побутової електромережі. Додатково можна замовити настінний зарядний модуль MINI ELECTRIC для домашнього застосування, а також трифазний кабель для зарядки акумуляторної батареї від громадської зарядної станції. Високовольтну акумуляторну батарею нового MINI Cooper SE можна зарядити до 80-процентного рівня за 2,5 години при потужності зарядки до 11 кВт, а для повної зарядки потрібно 3,5 години. Ще швидше запас електроенергії можна відновити за допомогою станції швидкої зарядки постійним струмом. Блок зарядки нового MINI Cooper SE розрахований на потужність до 50 кВт, тобто акумуляторну батарею можна зарядити на 80% всього лише за 35 хвилин. До переліку додаткового обладнання входить настінний зарядний модуль MINI ELECTRIC. Його можна встановити в приватному гаражі або на критій автомобільній парковці.

У стандартне оснащення нового MINI Cooper SE входить двозонна автоматична система кондиціонування з роздільним регулюванням налаштувань вентиляції і температури для водія і переднього пасажира. Салон обігрівається за допомогою теплового насоса, який використовує напрацьоване тепло електродвигуна, системи керування електроприводом, високовольтної акумуляторної батареї і зовнішнього повітря, подаючи його в систему кондиціонування. Тепловий насос, розроблений спеціально для нового MINI Cooper SE, відзначаються вражаючим ККД. Для його роботи потрібно на 75% менше енергії, ніж для функціонування традиційного електричного обігрівача.

Автоматична система кондиціонування нового MINI Cooper SE доповнена обігрівачем і функцією кондиціонування автомобіля, що стоїть нерухомо. В результаті салон може бути прогрітий або, навпаки, охолоджений до певної температури ще до початку поїздки. Вказати час відправлення, щоб попередньо охолодити або прогріти салон до бажаної температури, водій може у меню автомобіля.

Як доповнення до великого переліку високоякісного стандартного обладнання для нового MINI Cooper SE пропонується чотири пакети зовнішнього і внутрішнього оснащення, в кожен з яких входять особливе поєднання лакофарбового покриття, легкосплавних колісних дисків, оббивки сидінь і обробки салону. Залежно від пакета обладнання пропонується до п'яти варіантів дизайну легкосплавних колісних дисків діаметром 16 або 17 дюймів.

Стандартні для нового MINI Cooper SE сидіння - з тканинною оббивкою чорного кольору Double Stripe Carbon Black. Вони входять в пакет Trim S. Пакети Trim M і Trim L включають сидіння з комбінованою оббивкою Black Pearl або зі шкіряною оббивкою чорного кольору Cross Punch Carbon Black. Сидіння зі шкіряною оббивкою чорного кольору MINI Yours Lounge Carbon Black пропонуються в складі пакету Trim XL.

Нагадаємо, що в Ізраїлі побушевали дорогу, яка на ходу заряджає електромобілі.