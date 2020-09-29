Бестселери групи Renault пережили зміну поколінь, ставши краще за усіма параметрами. Новинки показали ще на початку вересня, а тепер виробник розкрив усі подробиці.

Це буквально абсолютно нові автомобілі, оскільки румунська марка не тільки змінила платформу, але й зуміла згладити сприйняття бюджетних автомобілів, завдяки сучасному дизайну. Відповідно до ринкових тенденцій, дизельний двигун зник моторної гами Sandero та Logan.

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Sandero, Sandero Stepway та Logan (в Україні під маркою Renault, в Європі – Dacia) перейшли на нову платформу CMF, яку використовує останнє покоління Renault Clio. Вона відкрила доступ до безлічі функцій комфорту та безпеки. Наприклад, електричний гідропідсилювач керма та світлодіодні фари, які збільшують довжину променя на 37 відсотків та ширину на 9 відсотків, порівняно з галогенними фарами, що були в моделях попереднього покоління. Також сюди можна включити систему екстреного гальмування, попередження про рух у сліпій зоні, допомогу при паркуванні (з передніми та задніми датчиками, камерою заднього огляду) та навіть систему допомоги при старті на пагорбі.

Фото: Dacia / Renault Sandero 2021 / Renault

Ще два важливих аспекта новинок: двигуни серії ECO-G, здатні працювати на пропан-бутані та безступінчаста трансмісія (CVT) альянсу Renault останнього покоління.

Відмовившись від перевірених часом дизельних моторів, нові моделі Dacia будуть доступні виключно з трициліндровими бензиновими двигунами. Початковий рівень – це атмосферний 1,0-літровий двигун із віддачею у 65 кінських сил та п’ятиступінчастою механікою, але лише для звичайних Sandero та Logan. Всюдихідний Sandero Stepway не продаватиметься з цим базовим силовим агрегатом.

Далі йде турбований 0,9-літровий двигун потужністю 90 к.с. і вибір між шестиступінчастою механічною або безступінчастою коробкою передач. Наступним є агрегат TCe на 100 к.с. та шестиступінчаста механічна коробка передач. Такий же мотор пропонуватиметься у двопаливній версії і зможе працювати на зрідженому газі. 50-літровий резервуар для рідкого нафтового газу розташований там, де зазвичай розміщується запасне колесо, а в поєднанні з 50-літровим бензиновим баком, Sandero може проїхати більше 1300 кілометрів. Версія для зрідженого газу також чистіша, в середньому на 11 відсотків менше викидів CO 2 , ніж еквівалентна модель TCe.

Фото: Dacia / Renault Sandero Stepway 2021 / Renault

Автомобілі нижчих комплектацій отримують мультимедійну систему, яка отримала назву “Media Control” із підтримкою зйомного смартфона, тоді як більш дорогі мають сенсорний екран у формі планшета розміром 8 дюймів.

Logan на 3,6 сантиметра довший, ніж раніше, і постачається з регульованим лотком у стилі літака зі столиком та підстаканником. Ще одним тузом рукава седана є знімний органайзер багажника, який розділяє вантаж на чотири різних розміри. При цьому висота порогу багажника у седана стала на 19 міліметрів нижчою.

Належна інформаційно-розважальна система називається Media Display та має підтримку Android Auto та Apple CarPlay. З додатком Media Nav користувач отримує не тільки навігацію, як випливає з назви системи, але й бездротові сервіси Android Auto та Apple CarPlay.

Залежно від інформаційно-розважальної системи, машини оснащені двома, чотирма або шістьма звуковими динаміками. Підключення Bluetooth та USB є стандартним обладнанням для всіх комплектацій. Також, незалежно від версії, усі три моделі отримали 3,5-дюймовий дисплей між аналоговими приладами.

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Незважаючи на те, що нові моделі і надалі залишатимуться бюджетними автомобілями, виробник забезпечив їх широким функціоналом. Наступні функції та системи пропонуватимуться як стандартні або додаткові, залежно від ринку: безключовий доступ, передні сидіння з підігрівом, автоматичний кондиціонер (з цифровим дисплеєм), камера заднього ходу, електричне стоянкове гальмо, автоматичні склоочисники та дистанційне відмикання багажника. Моделі Sandero також вперше будуть доступні з електричним скляним люком.

Фото: Dacia / Renault Logan 2021 / Renault

Багажник Sandero і Sandero Stepway може проковтнути до 328 літрів вантажу, тоді як Logan вміщує 528 літрів поклажі. Для додаткової зручності передбачена регульована по висоті вантажна підлога та додатковий об’єм вантажу на 21 літр, коли ви враховуєте дверні кишені та центральний підлокітник.

Варто згадати, що Sandero Stepway має значний дорожній просвіт на 174 міліметра – це на 41 міліметр більше, ніж звичайного Sandero. Також офф-роуд версія має пластикову обшивку кузова та рейки на даху. Колісні диски для Stepway у базовій комплектації лише виглядають, як легкосплавні, але насправді це сталеві “штамповки” розміром 16 дюймів.

Автовиробник повідомляє, що перехід на архітектуру CMF дозволив збільшити міцність і жорсткість кузова. У нижній частині моторного відсіку та під пасажирською секцією є нові лонжерони та кріплення, а також встановлені на дверях датчики тиску, які спрацьовують, у випадку удару та розкривають бічні подушки безпеки.

Нові Sandero, Sandero Stepway та Logan надійдуть у продаж в Європі найближчими місяцями. Час їх появи в Україні поки не призначений.