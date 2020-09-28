Beijing Motor Show 2020 – першим автошоу, після початку COVID-19.

Із затримкою на п’ять місяців Пекінський автосалон 2020 все ж відкриває свої двері для преси та громадськості. Серед числених локальних новинок та шоукарів, є й кілька машин, що можуть зацікавити і ширшу аудиторію.

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Beijing Motor Show 2020 відкриється для відвідувачів 30 вересня і триватиме до 5 жовтня, та представники ЗМІ вже мають доступ до павільйонів з 28 вересня. Нижче наведений повний список прем’єр серійних моделей та концептів.

Audi A3 L – локальна модель, седан з подовженою базою незабаром стане на конвеєр китайського заводу FAW Volkswagen Foshan;

Audi Q5 L – фейсліфтинг, локальна модель, випускається виключно в Китаї;

Audi Q5 L Sportback – локальна модель, новинка з подовженою базою від FAW-Volkswagen;

Фото: Audi Q5 Sportback 2022 / Audi

Bestune B70 – третє покоління моделі. Седан довжиною 4810 мм оснащений 170-сильним 1,5-літровим турбомотором;



Bestune E01 – серійна версія електричного кросовера FAW, представленого у листопаді 2019 року на автосалоні в Гуанчжоу;

BMW 5 Series Li/Le – подовжена версія седана серії G38, випущена в Пекіні для місцевого ринку;

BMW M3 / M3 Competition (G80) – прем’єра глобальної моделі у Китаї, спортивна чотиридверка в кузові седан, універсал у виконанні M/ M Competition обіцяний у 2022 році. Ті ж мотори, що й у M4;

BMW M4 / M4 Competition (G82) – прем’єра глобальної моделі у Китаї, купе в кузові G82 з рядною шісткою під капотом має потужність у 480 кінських сил і 550 ньютонметрів;

Changan Vision V – “висічений зі скелі” 4,9-метровий кросовер у формі концепта, що може зайняти місце в лінійці марки над Uni-T;



Chery Tiggo 3X Plus – стилістична версія актуальної моделі з іншим оформленням передньої частини;

Chery Tiggo 8 Plus – люксове виконання 4,7-метрового кросовера актуального покоління;

Everus EV-1 Sport – електричний кросовер GAC на базі Honda HR-V / Vezel із заявленим запасом ходу 470 кілометрів, замість нинішніх 340;

Foton Da Jiang Jun “Big General” – великий пікап, що виглядає значною мірою, як Ford F150 Raptor;

GAC Trumpchi Enpulse – дизайнерський концепт електричного родстера з дверима типу “ножиці”;



GAC Trumpchi GM8 – фейсліфтинг, мінівен отримав вертикальні грати решітки радіатора, замість горизонтальних;

Geely Xing Rui – це серійна версія минулорічного концепта Preface. 4785-метровий фестбек з’явиться у продажу в Китаї до кінця цього року;

Great Wall Futurist – ретрофутуристичний концепт з акумулятором без кобальту і запасом ходу 700 кілометрів;

Haval H2 – світова прем’єра серійної версії другого покоління компактного кросовера Great Wall;



Honda CR-V PHEV – буде випускатись у Китаї, з’явиться в продажу в січні 2021 року;

Honda SUV E: Concept – візіонерський концепт дводверного електричного кросовера для Китаю;

Hongqi HS7+ – великому кросоверу додали ще 50 сантиметрів до колісної бази;

Hongqi H9 – ще одна подовжена модель від марки “Червона зірка” – седан, що прийшов на зміну H7;

Hozon Eureka 03 – концепт, що передує третій серійній моделі виробника, являє електричний седан, котрий доповнить пару існуючих моделей: Eureka 01 та SUV;

Human Horizons HiPhi X – глобальна прем’єра. Представлений у липні 2019 року, як прототип, цей великий електричний кросовер тепер постав у тому вигляді, в якому потрапить на конвеєр;



Hyundai Custo – перший мінівен бренду для китайського ринку. Базується на шасі седана Sonata. У продажу – в четвертому кварталі 2020 року;

Hyundai RM20e – глобальна прем’єра. Прототип “гоночно-дорожнього” електрокара з силовою установкою на 810 кінських сил і 960 ньютонметрів;

Infiniti QX60 Monograph – концепт, що передує новому поколінню QX60, котре з’явиться наступного року;

Jetour X70 Plus – оновлена версія шалено популярного кросовера дочірньої марки Chery Auto;

Lantu iFree – новий суббренд DongFeng (також відомий, як Voyah) матиме лінійку з дев’яти автомобілів і iFree повинен стати першим з них;

Leap Motor C01 або C11 – виробник ще не обрав назву для електричного кросовера, що дебютував у Шанхаї минулого року під назвою C-More;

Lynk & Co 06 / 06 PHEV – прем’єра 4,340-метрового кросовера з 1,5-літровим бензиновим турбомотором та його електрифікованою версією;

Lynk & Co Zero – глобальна прем’єра концепта електрокара з відкритою платформою, котру зможуть використовувати не лише Geely, Volvo та Polestar, а й інші автовиробники. П’ятиметровий чотиридверний хетчбек має в запасі 545 кінських сил, пробіг у 700 кілометрів на одному заряді і може втілитись у конвеєрну модель із індексом 08;

Mercedes-Benz E-Class L – фейсліфтинг подовженої версії китайської моделі V213 виконаний за тим же рецептом, що й у седана, універсала, купе й кабріолета зі звичайною базою;

Mercedes-Benz S-Class – публічна прем’єра, що слідує за онлайн-презентацією новинки;

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MG 5 – прем’єра седана з формами фастбека, збудованого на агрегатах моделі GT, що вже не випускається;

MG Linghang – прем’єра для Китаю, заміна для кросовера MG HS, що незабаром з’явиться у продажу. Мотори – півторалітровий та дволітровий турбо, привід на передню або обидві осі;



Qoros Milestone – концепт, що є передвісником одного з двох седанів, обіцяних маркою для 2021 року;

Porsche – віртуальний стенд на сайті 2020 Beijing Motor Show experience;



Roewe i6 Max / i6 Max PHEV – перший з пари оснащений 1,5-літровим турбомотором на 178 сил і 275 номів, а комбінована віддача електрифікованої установки другого забезпечує 308 кінських сил і 480 ньютонметрів;

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Roewe iMax 8 – серійна версія концепта iM 8, представленого у травні;

Rolls-Royce Ghost / Ghost Extended – глобальна публічна прем’єра люксового лімузина нового покоління у звичайному виконанні та версії з подовженою базою;

Songsam Motors SS Dolphin – 4,8-метровий ретро-роадстер копіює Chevrolet Corvette першого покоління. Автомобіль планують випускати дрібними партіями з гібридною силовою установкою на базі півторалітрового турбомотора;

Songsam Motors Summer – електричний мінівен, що нагадує кемпер Volkswagen Type 2 Kombi;

Wulling Victory – публічна презентація 4,875-метрового мінівена, старт продажів якого призначений на четвертий квартал цього року.