Перший в світі симбіотичний автомобіль показав себе в ділі.

Mercedes-Benz Vision AVTR був створений спільно з творцем фільму "Аватар" Джеймсом камероном і він не схожий на жоден з автомобілів на наших дорогах. Втім, для нього виділили окрему дорогу. І знайшли пару щасливців, яким випало першими відчути себе частиною біотичного механізму.

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Шоукар дебютував на виставці споживчої електроніки Consumer Electronics Show (CES) 2020. Окрім закодованої назви фільму “Аватар”, ім’я AVTR також розшифровується, як Advanced Vehicle Transformation, тобто автомобіль з покращеною трансформацією. Причому “трансформація” передбачає скоріше зміни у сприйнятті автомобіля користувачем.

Управління автомобілем-аватаром не має нічого спільного з традиційними органами управління. По-перше, він може бути повністю автномним і керуватись штучним інтелектом. Якщо людина вирішить перебрати керування на себе, то й тут доведеться “трансформувати свідомість”. В салоні немає а ні керма, а ні педалей – лиш біоджойстик на центральному тунелі. Цей орган управління реагує на пульс водія, пробуджуючи машину. Під час руху, підсвічування джойстика пульсує, разом з пульсом водія. Управління здійснюється за принципом перших комп’ютерних мишок, тільки замість коліщатка – сенсори. Перед водієм розташований великий дисплей, але управління різними системами відбувається за допомогою жестів і проекційної системи.

Фото: Mercedes-Benz Vision AVTR / знімки екрану

Vision AVTR отримав повнокероване шасі, тому може рухатися не тільки вперед, але і вбік під кутом 30 °. Для цього колеса передньої і задньої осей можуть повертатися як в одному напрямку, так і в протилежних. Такий “режим Краб” матиме електричний позашляховик Hummer. Сам же AVTR також електричний, а його акумуляторна батарея – органічна, на основі графену.