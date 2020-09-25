Зображення ескізу від GM не супроводжується жодним поясненням, тому подробиць про майбутню новинку бракує. Однак дещо вже відомо.

Це частина майбутньої лінійки американського автовиробника, що вийде слідом за електричним кросовером Lyriq EV, представленим у серпні. Ймовірно, перед нами прообраз електричного аналога Cadillac Escalade.

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Нещодавно Cadillac офіційно підтвердив, що основою для наступного електрокара стане шасі GMC Hummer. Останній повинен дебютувати 20 жовтня і дозволить отримати уявлення про габарити та, можливо, силові агрегати більш витонченого та елегантного позашляховика від Cadillac.

У дизайні, представленому на скетчі, помітно чимало спільних рис із Lyriq. Схоже більший кросовер матиме такий же гладенький кузов, оскільки відомо, що над його аеродинамікою працюють в повітряній трубі.

Фото: Cadillac Lyriq та тізер більшого електричного кросовера / Cadillac