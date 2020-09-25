Изображение эскиза от GM не сопровождается никаким объяснениям, поэтому подробностей о будущей новинке не хватает. Однако кое-что уже известно.

Это часть будущей линейки американского автопроизводителя, который выйдет вслед за электрическим кроссовером Lyriq EV, представленным в августе. Вероятно, перед нами прообраз электрического аналога Cadillac Escalade.

Также интересно: Infiniti QX60 Monograph станет образцом для будущего кроссовера

Недавно Cadillac официально подтвердил, что основой для последующего электрокара станет шасси GMC Hummer. Последний должен дебютировать 20 октября и позволит получить представление о габаритах и, возможно, силовых агрегатах более утонченного и элегантного внедорожника от Cadillac.

В дизайне, представленном на скетче, заметно немало общих черт с Lyriq. Похоже у большого кроссовера будет такой же гладкий кузов, поскольку известно, что над его аэродинамикой работают в воздушной трубе.

Фото: Cadillac Lyriq и тизер большого электрического кроссовера / Cadillac