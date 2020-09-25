Прем'єра концепту Infiniti QX60 Monograph відбудеться на Пекінському автосалоні, який відкриється завтра, 26 вересня і триватиме до 5 жовтня. Серійна модель нового покоління очікується наступного року.

Монографія – це наукова робота, присвячена одному питанню чи темі. Тому назва нового концепту Infiniti QX60 Monograph влучно описує, чим він є: дослідженням на тему дизайну і прообразом для наступного покоління великого кросовера з трьома рядами сидінь.

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Японський люкс бренд не заглиблюється в деталі, дозволяючи лише кинути перший погляд на основні риси дизайну майбутнього QX60. Та і цього достатньо, щоб помітити чимало метаморфоз. Дизайнери, на чолі з Альфонсо Альбайса відмовились від хвилястих форм з гострими гранями, використавши більше чистих прямих ліній з плавними вигинами. Високо посаджена оптика, “м’язисті” боковини, сховані в кузов дверні ручки – так творці концепта розуміють японську концепцію “Ма”, котра вчить досягати максимального ефекту за допомогою мінімальної кількості засобів для його досягнення.

Фото: Infiniti QX60 Monograph / Infiniti

Infiniti не обмовилась жодним словом про силові установки майбутнього кросовера, однак пообіцяла показати концепт публіці у своїй штаб-квартирі в Йокогамі та на Пекінському автосалоні.