Премьера концепта Infiniti QX60 Monograph состоится на Пекинском автосалоне, который откроется завтра, 26 сентября и продлится до 5 октября. Серийная модель нового поколения ожидается в следующем году.

Монография – это научная работа, посвященная одному вопросу или теме. Поэтому название нового концепта Infiniti QX60 Monograph точно описывает, чем он является: исследованием на тему дизайна и прообразом для следующего поколения большого кроссовера с тремя рядами сидений.

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Японский люкс бренд не углубляется в детали, позволяя лишь бросить первый взгляд на основные черты дизайна будущего QX60. Да и этого достаточно, чтобы заметить немало метаморфоз. Дизайнеры, во главе с Альфонсо Альбайса отказались от волнистых форм с острыми гранями, использовав более чистые прямые линии с плавными изгибами. Высоко посаженная оптика, “мускулистые” боковины, спрятанные в кузов дверные ручки – так создатели концепта понимают японскую концепцию “Ма”, которая учит достигать максимального эффекта с помощью минимального количества средств для его достижения.

Фото: Infiniti QX60 Monograph / Infiniti

Infiniti не обмолвилась ни словом о силовых установках будущего кроссовера, однако пообещала показать концепт публике в своей штаб-квартире в Йокогаме и на Пекинском автосалоне.