Немецкий автопроизводитель возлагает большие надежды на маленький кроссовер. И надеется, что он повторит успех легендарного "Жука", поэтому даже мировую премьеру провел в США.

Volkswagen ID.4 – первый "дальнобойный" электрокар немецкого бренда, созданный с нуля на новом шасси, которое ляжет в основу целого ряда батарейных машин серии ID.

Внешний вид ID.4 уже давно не был тайной, благодаря официальным тизерам, утечки и шпионским снимкам. Теперь же можно углубиться в детали. Компактный электрический кроссовер имеет габариты 4584/1852/1612 мм. Колесная база составляет 2766 мм, а дорожный просвет – 21 см. По всем параметрам он близок к Skoda Enyaq iV, который уже успел отпраздновать премьеру.

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Салон ID.4 можно впервые увидеть без камуфляжа и, похоже, его создатели приложили максимум усилий, чтобы перенести в серию максимум от концепта. Внутреннее пространство выполнено в минималистическом стиле, с 5,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 10-дюймовым центральным экраном, панорамной крышей почти на всю площадь и амбиентной подсветкой – пользователь может выбирать из 30 оттенков. Для отделки используются эко-материалы, а кресла спроектированы для максимального комфорта.

Фото: Vokswagen ID.4 / Volkswagen

В зависимости от рынка и уровня оснащения електрокроссоверу положены обычные светодиодные или матричные фары, диски на 19, 20 или 21 дюйм, регулируемая подвеска, система выбора режимов движения, панорамная крыша, мультимедийные системы с тачскринами на 10 и 12 дюймов, голосовое управление, двухзонный климат контроль, кресла с электрорегулировками, массажем и памятью, всевозможные онлайн-сервисы, ассистенты вождения IQ.Drive, не менее шести подушек безопасности.

Кроссовер будет предлагаться в нескольких версиях, которые будут отличаться, в зависимости от рынка. В Европе на старте продаж будут доступны только две самые дорогие модификации с 49 950 и 59 950 евро. Обе оснащены силовой установкой мощностью 204 л.с. и аккумулятором на 77 кВт*ч, что обеспечивает запас хода в 520 км. С места до 100 км/ч такие версии кроссовера будут разгоняться за 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Европейцы смогут приобрести новинку уже в четвертом квартале этого года.

Фото: шасі MEB / Volkswagen

Позже Volkswagen выпустит 306-сильный полноприводный вариант – он будет стоить 43 695 долларов в США, а также базовую версию – за 39 995 долларов (стоимость объявлена именно для американского рынка).

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После старта местного производства, с 2022 года, Volkswagen of America рассчитывает снизить начальную цену до 35 тысяч долларов.