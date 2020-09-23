Німецький автовиробник покладає великі надії на маленький кросовер. І сподівається, що він повторить успіх легендарного "Жука", тож навіть світову прем'єру провів у США.

Volkswagen ID.4 – перший “далекобійний” електрокар німецького бренду, створений з нуля на новому шасі, яке ляже в основу цілого ряду батарейних машин серії ID.

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Зовнішній вигляд ID.4 вже давно не був таємницею, завдяки офіційним тизерам, витокам та шпигунським знімкам. Тепер же можна заглибитись в деталі. Компактний електричний кросовер має габарити 4584 / 1852 / 1612 мм. Колісна база складає 2766 мм, а дорожній просвіт – 21 см. За усіма параметрами він близький до Skoda Enyaq iV, котрий вже встиг відсвяткувати прем’єру.

Салон ID.4 можна вперше побачити без камуфляжу і, схоже, його творці доклали максимум зусиль, аби перенести в серію максимум від концепту. Внутрішній простір виконаний в мінімалістичному стилі, з 5,3-дюймовою цифровою панеллю приладів та 10-дюймовим центральним екраном, панорманим дахом майже на всю площу та амбієнтною підсвіткою – користувач може обирати з 30 відтінків. Для оздоблення використовуються еко-матеріали, а крісла спроектовані для максимального комфорту.

Фото: Vokswagen ID.4 / Volkswagen

Залежно від ринку і рівня оснащення електрокроссоверу покладені звичайні світлодіодні або матричні фари, диски на 19, 20 або 21 дюйм, регульована підвіска, система вибору режимів руху, панорамний дах, мультимедійні системи з тачскрінами на 10 і 12 дюймів, голосове керування, двозонний клімат-контроль, крісла з електрорегулюванням, масажем і пам'яттю, всілякі онлайн-сервіси, асистенти водіння IQ.Drive, не менше шести подушок безпеки.

Кросовер пропонуватиметься у кількох версіях, котрі відрізнятимуться, залежно від ринку. У Європі на старті продажів будуть доступні лише дві найдорожчі модифікації за 49 950 та 59 950 євро. Обидві оснащені силовою установкою потужністю 204 к.с. та акумулятором на 77 кВт*год, що забезпечує запас ходу в 520 км. З місця до 100 км/год такі версії кросовера розганятимуться за 8,5 секунди, а максимальна швидкість становить 160 км/год. Європейці зможуть придбати новинку вже у четвертому кварталі цього року.

Фото: шасі MEB / Volkswagen

Пізніше Volkswagen випустить 306-сильний повнопривідний варіант – він коштуватиме 43 695 доларів у США, а також базову версію – за 39 995 доларів (вартість оголошена саме для американського ринку).

Після старту місцевого виробництва, з 2022 року, Volkswagen of America розраховує знизити початкову ціну до 35 000 доларів.