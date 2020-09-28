Первый в мире симбиотический автомобиль показал себя в деле.

Mercedes-Benz Vision AVTR был создан совместно с создателем фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона и он не похож ни на один из автомобилей на наших дорогах. Впрочем, для него выделили отдельную дорогу. И нашли пару счастливчиков, которым выпало первыми почувствовать себя частью биотического механизма.

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Шоукар дебютировал на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020. Кроме закодированной названия фильма "Аватар", имя AVTR также расшифровывается, как Advanced Vehicle Transformation, то есть автомобиль с улучшенной трансформацией. Причем "трансформация" предполагает скорее изменения в восприятии автомобиля пользователем.

Управление автомобилем-аватаром не имеет ничего общего с традиционными органами управления. Во-первых, он может быть полностью автномным и управляться искусственным интеллектом. Если человек решит взять управление на себя, то и здесь придется "трансформировать сознание". В салоне нет ни руля, ни педалей – лишь биоджойстик на центральном тоннеле. Этот орган управления реагирует на пульс водителя, пробуждая машину. Во время движения, подсветка джойстика пульсирует вместе с пульсом водителя. Управление осуществляется по принципу первых компьютерных мышек, только вместо колесика – сенсоры. Перед водителем расположен большой дисплей, но управление различными системами происходит с помощью жестов и проекционной системы.

Фото: Mercedes-Benz Vision AVTR / скриншоты

Vision AVTR получил полноуправляемое шасси, поэтому может двигаться не только вперед, но и вбок под углом 30°. Для этого колеса передней и задней осей могут возвращаться как в одном направлении, так и в противоположных. Такой "режим Краб" будет иметь электрический внедорожник Hummer. Сам же AVTR также электрический, а его аккумуляторная батарея – органическая, на основе графена.