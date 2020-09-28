У США розпродано увесь тираж електричного кросовера Volkswagen ID.4 1st Edition.

Північноамериканське представництво Volkswagen повідомило про шалений успіх свого нового батарейного кросовера у США. Автомобілі вітальної серії 1st Edition по $43 995 усі розкуплені.

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Базова версія ID.4 у сша коштує $39 995 і продажі таких машин вже розпочато, оскільки квота версій 1st Edition вже вибрана. Перші клієнтські машини приїдуть з Німеччини на початку 2021 року, а з 2022 року американці зможуть купити електрокар місцевого виробнитва з заводу в Чаттануга. Локалізовані електрокари коштуватимуть ще дешевше – менше $35 000 у базовому виконанні.

Для розміщення замовлення на ID.4 у США потрібно оплатити бронювання у розмірі $100, а коли електрокари підуть у виробництво – додати ще $400. Ці кошти вираховуються із вартості автомобіля. Крім того, для покупців електрокарів передбачено державні дотації на суму до $7500.

Фото: Volkswagen ID.4 / Volkswagen