В США распродан весь тираж электрического кроссовера Volkswagen ID.4 1st Edition.

Североамериканское представительство Volkswagen сообщило об огромном успехе своего нового батарейного кроссовера в США. Автомобили приветственной серии 1st Edition за $43 995 все раскуплены.

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Базовая версия ID.4 в США стоит $39 995 и продажа таких машин уже начато, поскольку квота версий 1st Edition уже выбрана. Первые клиентские машины приедут из Германии в начале 2021 года, а с 2022 года американцы смогут купить электрокар местного виробнитва с завода в Чаттануга. Локализованные электрокары будут стоить еще дешевле – меньше $35 000 в базовом исполнении.

Для размещения заказа на ID.4 в США нужно оплатить бронирование в размере $100, а когда электрокары пойдут в производство – добавить еще $400. Эти средства вычитаются из стоимости автомобиля. Кроме того, для покупателей электрокаров предусмотрены государственные дотации на сумму до $7500.

Фото: Volkswagen ID.4 / Volkswagen