Согласно исследованию американцев, хуже всего на вторичном рынке за океаном продаются автомобили Land Rover. Эксперты подтвердили, что даже подержанный премиум не всегда легко продать.

Американцы составили рейтинг 10 самых непопулярных подержанных машин. Об этом говорится в программе "Авто 24"

Американцы составили рейтинг 10 самых непопулярных подержанных машин – 5 имеют эмблему британской марки Land Rover. Об этом говорится в программе "Авто 24".

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Худшие результаты, то есть 1 место в антирейтинге, у Land Rover Discovery, который продают за 199 дней. Средний показатель по рынку для других брендов – это 68 дней.

Land Rover Discovery / Фото с InfoCar

Чуть быстрее находят владельца подержанные Range Rover Velar, они – на 2 месте. Их продают за 188 дней.

Range Rover Velar / Фото из LandRover

На 3 месте – Maserati Levante с показателем 181 день.

Maserati Levante / Фото из "Драйв"

4 место – Range Rover Sport с показателем 125 дней.

с показателем 125 дней. 5 место – минивэн Kia Cadenza с показателем 121 день.

с показателем 121 день. 6 место – Land Rover Discovery Sport с показателем 118 дней.

с показателем 118 дней. 7 место – Range Rover с показателем 117 дней.

По словам американских аналитиков, такая непопулярность Land Rover стала результатом их плохой надежности. Cadillac XT4 с результатом 115 дней, Alfa Romeo Stelvio – 115 дней, и Ford EcoSport – 109 дней опередили британские премиум-модели.

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Несмотря на пандемию, автошоу в Лос-Анжелесе таки состоится. Его перенесли с 18 ноября 2020 года аж на 21 мая 2021 года.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24":

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