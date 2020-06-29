Во время эвакуации Range Rover с армянскими номерами упал с эвакуатора. Кто будет возмещать ущерб собственнику автомобиля пока неизвестно.

Попытка эвакуировать припаркованный с нарушением правил дорожного движения Range Rover оказалась неудачной. Автомобиль упал с эвакуатора и получил значительные повреждения. Пока неизвестно кто и как будет компенсировать владельцу причиненный вред.

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Напомним, что борьба действующей столичной власти с автомобилистами продолжается. Эвакуаторы не прекращали свою работу даже во время жесткого карантина, когда общественный транспорт был фактически остановлен, а автомобиль оставался едва ли не единственным возможным средством передвижения.