Під час евакуації Range Rover з вірменськими номерами впав з евакуатора. Хто буде відшкодовувати збитки власнику автомобіля наразі невідомо.

Спроба евакуювати припаркований з порушенням правил дорожнього руху Range Rover виявилась невдалою. Автомобіль впав з евакуатора та отримав значні пошкодження. Поки що невідомо хто і як буде компенсувати власнику заподіяну шкоду.

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Нагадаємо, що боротьба чинної столичної влади з автомобілістами триває. Евакуатори не припиняли свою роботу навіть під час жорсткого карантину, коли громадський транспорт був фактично зупинений, а автомобіль лишався чи не єдиним можливим засобом пересування.