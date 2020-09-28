Вітальня з диваном і телевізором, комфортна їдальня, зручне двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом, вбиральня – деінде.

Компанія Otec Japan – дочірне підприємство Nissan, представила нове виконання мінівена NV350, котре буде продаватися через офіційних дилерів компанії.

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Мінівен оснащений трисекційним ліжком-трансформером, що перетворюється на лавки, між якими встановлено компактний стіл. Їдальня також може бути робочим простором, у той час як на передніх сидіннях можна, наприклад, переглядати кіно на екрані мультимедійного центру.

У Японії NV350 коштує від 2 176 900 ієн (585 643 гривень), а версія Multi Bed оцінюється мінімум у 3 403 400 ієн (915 612 гривень). Мінівен пропонується у повнопривідному виконанні або лише із заднім приводом. Для виконання Multi Bed доступно два мотори на вибір: бензиновий 2.0 л (130 к.с., 178 Нм) або дизельний 2.5 л (129 к.с., 356 Нм). Обидва мотори поєднуються з 5-швидкісним “автоматом”.

Фото: Nissan NV350 / Nissan