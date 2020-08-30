Комфортабельний будинок на колесах – чудовий варіант для відпочинку в період епідемії. Але варіантів просто безліч, починаючи з наявності власного двигуна і закінчуючи басейном на даху.

У кожного своє розуміння найкращого: комусь у будинку на колесах потрібна кухня і кондиціонер, а для когось головне – пробратися разом з будиночком у дику природу, якомога далі від людей. Тому і найкращий будинок не може бути один – їх як мінімум стільки, скільки існує типів і класів автодач і автодомів.

Рівень преміальності будинку на колесах не має жорсткої залежності від розмірів, хоча певний зв’язок є

Компактний причеп-дача

Це буде найкращий варіант для невеликої сім’ї з такою ж невеликою сімейною машиною. Правильний компактний будинок на колесах зазвичай має довжину близько 3,5 метрів, в ньому обов’язково будуть спальні місця на двох-трьох осіб (окремі або спільне), диван, стіл, кухня та шафки для одягу та продуктів. Звісно, у найновіших моделей буде LED-освітлення і можливо навіть сонячна батарея на даху. Газове опалення та холодильник тут нечасті опції.

Найменші дачі-причепи часто призначенені для одноденних виїздів на природу, але диван або ліжко все одно річ необхідна

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Причеп середнього розміру

Лідери найбільш поширеного класу причіпних автобудинків (довжина від 4,0 м) пропонують пожильцям туалет та душову кабіну. Хоча в цьому класі клієнти часто відмовляються від такого виду зручностей на користь більш просторої і комфортабельної вітальні. Адже потреба у санвузлі зникає, коли екіпаж зупиняється здебільшого в обладнаних кемпінгах або на дикій природі біля водойми. В цьому класі вже не диво інтернет з Wi-Fi та вбудована аудіосистема високого класу.

Найкрутіші дома на колесах мають дизайнерський інтер’єр – такий є не в кожній стаціонарній домівці

Повнорозмірний причеп

В нашій країні великі “каравани” (довжина 4,5 – 6 м) поширені мало, а мабуть, шкода. Це дійсно дім – з кондиціонером, окремою (а не трансформованою з вітальні) спальнею, де буде ліжко із справжнім пружинним матрацом, а також багато укомплектованою кухнею та в цілому недешевими меблями. Великий мінус – керувати автопотягом з таким вагоном вже непросто, а у деякі населені пункти краще не заїжджати. Власне, багатство комплектації тут не має меж, оскільки часто-густо такі будинки робляться на замовлення, а фантазії клієнтів не обмежуються навіть власним басейном.

Статусні причепи-каравани обов’язково мають навипадковий дизайн: зустрічають, як відомо, по одежі

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Кемпер

Взагалі у цьому розмірі існують і причепи, але у вітчизняних умовах чомусь за такої місткості беруть здебільшого “моторизовані” будинки. Таким транспортом легше керувати, тай житлова площа використовується більш раціонально, оскільки пасажирський салон використовується людьми і під час руху, і на стоянці. Варіанти комплектації в принципі ті самі, що й у великих причепів, хоча внутрішнє планування будинку відрізняється. І ступінь крутизни тут визначається також брендом шасі – носія усієї споруди. З мінусів – немає можливості відчепити “будинок”, аби з’їздити у місто з вузькими вуличками (скажімо, на екскурсію або за продуктами) або у якесь віддалене містечко у лісі чи у горах. Натомість найкращі кемпери мають на собі багажники для перевезення велосипедів, а то й мотоциклів.

Альков над кабіною – річ необов’язкова, але вона дає змогу тримати постіль у постійній готовності. Виконати команду “Відбій!” можна без затримки на трансформування меблів.

Кемпер-всюдихід

Будинок на шасі вантажного автомобіля високої прохідності – це не просто найкрутіший варіант кемпера, це так би мовити паралельна гілка еволюції. Кемпер-всюдихід – це мобільна дача для тих, хто хоче надовго відірватись від цивілізації, не відриваючись одночасно від комфорту. При тому що меж цьому комфорту немає – всередині повнопривідного фургону може бути і робочий кабінет, і ванна-джакузі, і вітальня з каміном. До речі, такі будинки роблять в Україні.

Torsus – український бренд всюдихідних кемперів та автобусів. Зазвичай цей транспорт має просторий салон з широкими можливостями планування

Рекомендація Авто24

Ми радимо не поспішати відразу купувати будинок на колесах, оскільки це таки не дуже типовий вид відпочинку. Перш ніж стати власником цього громіздкого і недешевого «об’єкту рухомості», спробуйте трохи помандрувати на чужому. Можна взяти автодім того чи іншого типу в оренду. Наприклад, в Україні один з варіантів – звернутися на майданчик, де продають нові та вживані дома на колесах. В таких місцях можна взяти такий будиночок напрокат .

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