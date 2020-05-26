Бувалий автомобіліст вміє перетворити будь-яку рутинну поїздку на цікавий вояж. Як зробити далеку подорож безпечною і цікавою?

Відкладати планування далекого маршруту на той момент, коли ви вже сіли за кермо, не годиться. Тим більше у нашій країні, де найближча дорога – не та, що коротше, а та, що рівніша.

В наших умовах при плануванні поїздки перш за все треба звертати увагу на стан дороги. Але все ж це не єдиний критерій вибору маршруту.

Щоб тривала подорож була цікавою і не важкою для екіпажу, треба порівняти кілька варіантів, і за основу можна взяти маршрути, які зазвичай пропонує на вибір той чи інший навігатор.

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Врахуйте такі орієнтири:

Стан. Українські дороги подібні живому організму, який постійно змінюється: одні ділянки ремонтуються, інші активно руйнуються, треті знов ремонтуються. В інтернеті є форуми, де водії діляться свіжими враженнями від поїздок конкретними трасами. Також працює Українські дороги подібні живому організму, який постійно змінюється: одні ділянки ремонтуються, інші активно руйнуються, треті знов ремонтуються. В інтернеті є форуми, де водії діляться свіжими враженнями від поїздок конкретними трасами. Також працює інтерактивна карта онлайн.

Точки . На маршруті неодмінно мають бути певні, заздалегідь відомі корисні для вас точки: АЗС, кафе, готелі, СТО тощо. Нехай навіть ви ними не скористуєтеся, вони мають бути “напоготові”.

Відпочинок. Непогано було б знайти на карті цікаві місця, які ви зможете відвідати, щоб урізноманітнити довгу мандрівку: видові майданчики для селфі, музеї, храми та монастирі, пам’ятки архітектури, харизматичні містечка тощо.

Набагато приємніше їхати та зупинятись на перепочинок у місцевості з мальовничими краєвидами.

Час . Закладіть у розклад поїздки час на непередбачувані пригоди, пробки, короткий перепочинок, відвідування пам’яток історії тощо.

Трафік. Якщо маршрут передбачається справді довгий, вивчіть завантаженість шляхів, які вам пропонують карти і навігатори. Адже іноді колони фур чи сільгосптехніки можуть заважати не менше, ніж ями і продавлені ваговозами колії.

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Погода. Територія України достатньо велика, аби на іншому краю маршруту вас чекала погода зовсім не та, що вдома. Тому вивчіть прогноз погоди за маршрутом і приготуйте до можливих перепадів ваш автомобіль: перевірте склоомивач, двірники, а в міжсезоння, можливо, доведеться дещо заздалегідь і шини перевзути.

Речі. Нехай навіть у вашому багажі опиниться щось зайве – це краще, ніж коли страждатимете від того, що щось забули. Там більше, автомобіль дозволяє брати з собою все необхідне для поїздки і відпочинку з комфортом.

Смачного!

Навіть якщо ваша поїздка суто ділова, спробуйте поєднати її з елементами туризму. Нехай часу для відвідування цікавих місць не передбачається, можна поєднати цікаве з корисним, наприклад, спробуйте влаштувати дещо на кшталт гастрономічного туру. Плануючи зупинки для обідньої перерви, можна звернути увагу на меню тих закладів харчування, що лежать на вашому шляху.

Деякі АЗС гідні уваги не тільки як місце заправки автомобіля, але і з гастрономічної точки зору. Тому бувалі водії прокладають далекий маршрут саме через такі автозаправні комплекси.

Це може бути якась цікава кав’ярня в етностилі, шанований провінційними рестораторами формат ресторану-музею, рибна ресторація на березі моря. Але можуть здивувати стравами і кафе при брендових АЗС: наприклад, бургери десяти видів, що готують у Vivo Cafe мережі upg, просто неповторні.

Рекомендації Авто24

Прокладайте маршрут не за принципом від пункту А до пункту Б, а з урахуванням головної переваги автомобіля – істинної свободи пересування, яку він дає вам, на відміну від потяга або літака. Включайте до маршруту не тільки “легкі” для вас ділянки, а і певні корисні точки, в першу чергу, мережеві автозаправні комплекси. Навіть якщо поїздка суто ділова і обмежена у часі, без АЗС з їхнім сервісом вам не обійтися, а на брендових комплексах можна час зекономити: екіпаж має змогу підкріпитись, поки водій заправляє автомобіль. Краще уникати маршруту, де таких точок немає.

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