Бывалый автомобилист умеет превратить любую рутинную поездку в интересный вояж. Как сделать дальнее путешествие безопасным и интересным?

Откладывать планирование дальнего маршрута на тот момент, когда вы уже сели за руль, не совсем правильно. Тем более в нашей стране, где самая близкая дорога – не та, что короче, а та, что ровнее.

В наших условиях при планировании поездки прежде всего надо обращать внимание на состояние дороги. Но все же это не единственный критерий выбора маршрута.

Чтобы длительное путешествие было интересным и не тяжелым для экипажа, надо сравнить несколько вариантов, а за основу можно взять маршруты, которые обычно предлагает на выбор тот или иной навигатор.

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Учтите такие ориентиры:

Состояние. Украинские дороги подобны живому организму, который постоянно меняется: одни участки ремонтируются, другие активно разрушаются, третьи снова ремонтируются. В интернете есть форумы, где водители делятся свежими впечатлениями от поездок по конкретным трассам. Также существует Украинские дороги подобны живому организму, который постоянно меняется: одни участки ремонтируются, другие активно разрушаются, третьи снова ремонтируются. В интернете есть форумы, где водители делятся свежими впечатлениями от поездок по конкретным трассам. Также существует карта ремонтов дорог онлайн.

Точки. На маршруте обязательно должны быть определенные, заранее известные полезные для вас объекты: АЗС, кафе, гостиницы, СТО. Пусть даже вы ими не воспользуетесь, они должны быть "наготове".

Отдых. Неплохо было бы найти на карте интересные места, которые вы сможете посетить, чтобы разнообразить долгую поездку: видовые площадки для селфи, музеи, храмы и монастыри, памятники архитектуры, харизматичные городки.

Гораздо приятнее ехать и останавливаться на передышку в местности с живописными пейзажами.

Время. Заложите в расписание поездки время на непредвиденные происшествия, пробки, короткий отдых, посещение памятников истории и тому подобное.

Трафик. Если маршрут предполагается действительно длинный, изучите загруженность путей, которые вам предлагают карты и навигаторы. Ведь иногда колонны фур или сельхозтехники могут мешать не меньше, чем ямы и продавленный тяжеловозами асфальт.

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Погода. Территория Украины достаточно большая, чтобы на другом конце маршрута вас ждала совсем не та погода, что дома. Поэтому изучите прогноз погоды по маршруту и приготовьте к возможным перепадам ваш автомобиль: проверьте стеклоомыватель, дворники, а в межсезонье, возможно, придется заранее и шины переобуть.

Вещи. Пусть даже в вашем багаже окажется что-то лишнее – это лучше, чем страдать от того, что что-то забыли. Там более, автомобиль позволяет брать с собой все необходимое для поездки и отдыха с комфортом.

Приятного аппетита!

Даже если ваша поездка сугубо деловая, попробуйте совместить ее с элементами туризма. И пусть времени для посещения интересных мест не предвидится, можно совместить интересное с полезным, например, попробуйте устроить нечто вроде гастрономического тура. Планируя остановки для обеденного перерыва, можно обратить внимание на меню тех заведений ”общепита", которые лежат на вашем пути.

Некоторые АЗС достойны внимания не только как место заправки автомобиля, но и с гастрономической точки зрения. Поэтому бывалые водители прокладывают маршрут именно через такие автозаправочные комплексы.

Это может быть какая-то интересная кофейня в этностиле, уважаемый провинциальными рестораторами формат ресторана-музея, рыбная ресторация на берегу моря. Но могут удивить блюдами и кафе при брендовых АЗС: например, бургеры десяти видов, которые готовят в Vivo Cafe сети upg, просто неповторимые.

Рекомендации Авто24

Прокладывайте маршрут не по принципу от пункта А в пункт Б, а с учетом главного преимущества автомобиля – истинной свободы передвижения, которую он дает вам, в отличие от поезда или самолета. Включайте в маршрут не только “легкие” для вас участки, а и определенные полезные точки, в первую очередь, сетевые автозаправочные комплексы. Даже если поездка сугубо деловая и ограничена во времени, без АЗС с их сервисом, вам не обойтись, а на брендовых комплексах можно сэкономить время. Экипаж имеет возможность подкрепиться, пока водитель заправляет автомобиль. Так что лучше избегать маршрута, где таких точек нет.

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