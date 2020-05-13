Плануючи поїздку територією України бажано перевірити, чи є на маршруті ділянки на яких триває ремонт доріг. Це дозволить правильно розрахувати час поїздки, або знайти більш підходящий маршрут.

Укравтодор оприлюднив та регулярно оновлює карту ремонту доріг. На мапі щотижня з’являється інформація про актуальні ремонти на дорогах державного значення.

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Карта доступна з посиланням: https://cutt.ly/xymzpzW

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