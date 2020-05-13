Планируя поездку по территории Украины желательно проверить, есть ли на маршруте участки на которых ведется ремонт дорог. Это позволит правильно рассчитать время поездки, или найти более подходящий маршрут.

Укравтодор обнародовал и своевременно обновляет карту местности. На карте еженедельно появляется информация про актуальные ремонты на дорогах государственного значения.

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Карта доступна со ссылкой: https://cutt.ly/xymzpzW

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