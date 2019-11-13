В Vivo Cafe на АЗС UPG появилось новое меню, где вкусные бургеры готовят прямо из-под ножа.

Хрустящая ароматная булочка, сочная котлетка и свежие овощи... У вас тоже потекла слюнка? Только в Vivo Cafe на АЗС UPG бургеры выглядят очень аппетитно, а на вкус – еще лучше. Ведь их готовят под клиента.

Каждый бургер на Vivo Cafe – как произведение искусства. Скажем, что можно придумать в рецепте обычного говяжьего бургера? А "обычный" шеф-повара заведений не делают. Они готовят только очень питательные и очень вкусные. Например, у двойной чизбургера между булочками начинку аж из десяти составляющих! Не верите? Считайте: две говяжьих котлеты, поджаренные на гриле, два кусочка сыра чеддер, салат айсберг, огурцы маринованные, помидоры, кусочек бекона, красненький лучок, а все это приправлено пикантным соусом паприк. Даже очень голодный водитель сможет сытно наесться таким блюдом. Мало и этого? Закажите сет – с хрустящей картошечкой, соусом и напитком. А это уже полноценный обед!

Всего в меню Vivo Cafe на АЗС UPG – десять видов бургеров! Такого не встретишь даже в ресторанах, которые сделали на бургерах всемирную славу. Да и такого многообразия вкусов тоже не найти. Например, где вы пробовали швейцарский чизбургер? А такой в Vivo Cafe предлагают! В него, кроме привычных ингредиентов, повара положили кусочки вкусных жареных шампиньонов, салат цезарь и сыр моцарелла! Откусишь – и почувствуешь себя на швейцарских Альпах!

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И если уж речь зашла о салате цезарь, то в меню Vivo Cafe есть чизбургер именно с таким названием. В нем те же продукты, что и в одноименном салате – куриное мясо, яйцо, бекон, сыр и, конечно, соус Цезарь. Пальчики оближешь!

А тем, кто любит экзотические и острые блюда, предложат мексиканский чизбургер. В качестве булочки здесь традиционная для этой кухни тортилья, а в начинке – маринованный перец, фасоль, бальзамический крем и вкусная котлета из говядины. Не пробовали такого? Стоит попробовать!

Какие еще бургеры можно заказать в Vivo Cafe на АЗС UPG? Куриный, рыбный, с ветчиной, яйцом или острым соусом пеппер. На разный вкус, но всегда свежие и сочные.

Поэтому, когда увидите на своем пути АЗС UPG с вывеской Vivo Cafe – обходить не стоит. Ведь здесь очень вкусно и качественно!

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