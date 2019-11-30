У Vivo Cafe на АЗС UPG з'явилось нове меню, де смачні бургери готують прямісінько з-під ножа.

Хрустка ароматна булочка, соковита котлетка та свіжі овочі... У вас теж потекла слинка? Лише у Vivo Cafe на АЗС UPG бургери виглядають дуже апетитно, а смакують – ще краще. Адже їх готують під клієнта.

Кожен бургер на Vivo Cafe - як витвір мистецтва. Скажімо, що можна придумати в рецепті звичайного яловичого бургера? А "звичайного" шеф-кухарі закладів не роблять. Вони готують лише дуже поживні та дуже смачні. Наприклад, подвійний чізбургер між булочками має начинку аж з десяти складових! Не вірите? Рахуйте: дві яловичих котлети, підсмажених на грилі, два шматочка сиру чеддер, салат айсберг, огірки мариновані, помідори, шматочок бекону, червоненька цибулька, а все це приправлено пікантним соусом папрік. Навіть дуже голодний водій зможе ситно наїстися такою стравою. Мало і цього? Замовте сет – з хрумкою картопелькою, соусом та напоєм. А це вже повноцінний обід!

Загалом в меню Vivo Cafe на АЗС UPG – десять видів бургерів! Такого не зустрінеш навіть в ресторанах, які зробили на бургерах всесвітню славу. Та й такого різноманіття смаків теж годі й шукати. Наприклад, де ви куштували швейцарський чізбургер? А такий у Vivo Cafe пропонують! У ньому, окрім звичних інгредієнтів, кухарі поклали шматочки смачних смажених печериць, салат цезар і сир моцарела! Відкусиш – і відчуєш себе на швейцарських Альпах!

Читайте також: яке пальне підходить для спорткарів

І якщо вже мова зайшла про салат цезар, то в меню Vivo Cafe є чізбургер саме з такою назвою. В ньому ті ж продукти, що і у однойменному салаті – куряче м'ясо, яйце, бекон, сир та, звичайно, соус Цезар. Пальчики оближеш!

А тим, хто полюбляє екзотичні та гострі страви, запропонують мексиканський чізбургер. В якості булочки тут традиційна для цієї кухні тортилья, а в начинці – маринований перець, квасоля, бальзамічний крем та смачна котлета з яловичини. Не куштували такого? Варто спробувати!

Які ще бургери можна замовити в Vivo Cafe на АЗС UPG? Курячий, рибний, з шинкою, яйцем або гострим соусом пепер. На різний смак, однак завжди свіжі та соковиті.

Тож коли побачите на своєму шляху АЗС UPG з вивіскою Vivo Cafe – оминати не варто. Адже тут дуже смачно й якісно!

Також цікаво: Перевіряємо динаміку авто на бензині А-100.