Виявляється, мало купити зручне автокрісло для свого нащадка – потрібно його ще правильно використовувати. Шведські дослідники визначили найпоширеніші помилки батьків при розміщенні малюків. Помилки, виправити які буває вже неможливо.

Дитяче автокрісло потрібне для того, аби спозиціонувати маленьку фігурку дитини для ефективної фіксації його в певній точці салону – дорослими ременями безпеки або спеціальними дитячими. Адже "великий" ремінь, застебнутий на дитину при відсутності спеціального крісла, не тільки не утримає малюка, але і зашкодить. До того ж дитяче крісло – за рахунок розвинених "лопухів" в районі голови і плечей – може захищати маленького пасажира від прямих ударів об деталі інтер'єру.

Дитяче крісло за допомогою ременів фіксує дитину на сидінні і додатково вберігає від травм завдяки розвиненому бічному захисту.

Але практично у всіх крісел є один спільний недолік: його досить проблемно кріпити в машині. Оскільки потрібно правильно встановити крісло на сидінні машини, а потім прокласти через нього за певною схемою штатний ремінь автомобіля. Потім потрібно посадити дитину в крісло, що з оглядкою на тісноту в більшості машин, теж не завжди зручно.

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Та ще зробити це потрібно таким чином, аби не придавити ногами і плечима малюка ремені дитячого крісла – інакше їх доведеться визволяти. В автомобілях з системою IsoFix фіксація крісла дещо простіше, але теж вимагає певної спритності і часу.

Через це багато батьків садять дітей неправильно. Фахівці з безпеки компанії Volvo, проаналізувавши дані 7 тисяч ДТП за участю дітей у віці від 0 до 15 років і статистику страхових компаній, назвали головні помилки батьків при перевезенні дітей в машині.

Малюка тримають на руках – нібито через те, що мамині (бабусині) руки найнадійніші. На ділі все навпаки: утримати дитину, яка при лобовому зіткненні важчає до 300 – 400 кг, нікому не під силу. І більш того – після удару дорослий придавить малюка своїм тілом, маса якого зростає до 2-х тонн.

Немовля садять в крісло обличчям вперед. Багато які крісла допускають установку як лицем вперед, так і назад. Але дійсно безпечне положення для дитини віком до 4-х років – тільки спиною до напрямку руху. Точніше, важливо те, що навантаження при різкому уповільненні малюк буде сприймати спиною – через спинку свого крісла. Яка прийме також на себе масу голови, розвантаживши м'язи шиї і хребет.

Одне з перших в світі дійсно безпечних дитячих автокрісел від компанії Volvo випробовувалось ще в 1964 – 1972 рр.

Не виключена права передня подушка безпеки при розташуванні дитячого крісла в положенні "обличчям назад". Алгоритм спрацьовування фронтальної подушки не розрахований на те, що перед нею стоятиме дитяче крісло, і в разі ДТП крісло з дитиною отримає від аербега нештатний удар в спинку.

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Крісло не відповідає зросту дитини. Ця ситуація небезпечна насамперед тим, що ремені автокрісла не будуть правильно утримувати його пасажира. А значить, дитина може пірнути під ремінь, вилетіти зверху або отримати травми через неправильний контакт ременя з тілом.

Неправильно встановлений ремінь безпеки. Якщо штатний ремінь автомобіля фіксує автокрісло, він повинен проходити через певні точки на ньому – в іншому випадку вся конструкція зміститься і не забезпечить захист дитини. Якщо штатний ремінь машини фіксує також і саму дитину (зазвичай більш старшу), діагональну частину ременя необхідно поміщати через плече дитини, а не під рукою. Горизонтальна частина повинна проходити через верхню частину стегон дитини, а не через живіт. Важливо правильно використовувати і ремінь безпеки дитячого крісла – згідно приписів його виробника.



Рідкість навіть в преміальному класі: дитяче крісло, трансформоване з штатного сидіння автомобіля. Зверніть увагу на правильне розташування ременя на тілі.

На закінчення нагадаємо, що українські ПДР забороняють перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 см без спеціальних утримуючих пристроїв – тобто без дитячого автокрісла або спеціального подіуму-бустера.

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Більшість помилок при розміщенні дітей в автомобілі пов'язані з поспіхом – через зайві пару хвилин, необхідних для пристібання крісла і дитини, батьки не хочуть морочитися з його використанням. Та й купивши все-таки цей корисний пристрій, багато хто поспіхом саджає в нього своє чадо, не замислившись про правильну прокладку ременя і ретельну фіксацію його замка. Але ж може статися так, що при серйозному ДТП ці мізерні витрати часу виявляться платою за найдорожче, що є у батьків. Тому якщо вже ми садимо дітей в автомобіль, про економію часу не може бути й мови.

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