Оказывается, мало купить удобное автокресло для своего наследника – нужно его еще правильно использовать. Шведские исследователи определили самые распространенные ошибки родителей при размещении малышей. Ошибки, исправить которые бывает уже невозможно.

Детское автокресло нужно для того, чтобы спозиционировать маленькую фигурку ребенка для эффективной фиксации его в определенной точке салона – взрослыми ремнями безопасности или специальными детскими. Ведь “большой” ремень, застегнутый на ребенке при отсутствии специального кресла, не только не удержит малыша, но и принесет вред. Попутно детское кресло – за счет развитых “лопухов” в районе головы и плеч – может защищать маленького пассажира от прямых ударов о детали интерьера.

Детское кресло при помощи ремней фиксирует ребенка на сиденье и дополнительно уберегает от травм благодаря развитой боковой защите.

Но практически у всех кресел есть один общий недостаток: его довольно хлопотно крепить в машине. Поскольку нужно правильно установить кресло на сиденье машины, а затем проложить через него по определенной схеме штатный ремень автомобиля. Затем нужно усадить ребенка в кресло, что с оглядкой на тестоту в большинстве машин, тоже не всегда удобно.

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Да еще сделать это нужно таким образом, чтобы не придавить ногами и плечами малыша ремни детского кресла – иначе их придется выпутывать. В автомобилях с системой IsoFix фиксация кресла несколько проще, но тоже требует некоторой ловкости и времени.

Из-за этого многие родители садят детей неправильно. Специалисты по безопасности компании Volvo, проанализировав данные 7000 ДТП с участием детей в возрасте от 0 до 15 лет и статистику страховых компаний, назвали главные ошибки родителей при перевозке детей в машине.

Малыша держат на руках – якобы потому, что мамины (бабушкины) руки самые надежные. На деле все наоборот: удержать ребенка, который при лобовом столкновении тяжелеет до 300 – 400 кг, никому не по силам. И более того – после удара взрослый придавит малыша своим телом, масса которого возрастает до 2-х тонн.

Младенца садят в кресло лицом вперед. Многие кресла допускают установку как лицом вперед, так и назад. Но действительно безопасное положение для ребенка возрастом до 4-х лет – только лицом назад. Точнее, важно то, что нагрузки при резком замедлении малыш будет воспринимать спиной – через спинку своего кресла. Которая примет также на себя массу головы, разгрузив мышцы шеи и позвоночник.

Одно из первых в мире действительно безопасных детских автокресел от компании Volvo испытывалось в 1964 – 1972 гг.

Не выключена правая передняя подушка безопасности при расположении детского кресла в положении “лицом назад” на переднем сиденье. Алгоритм срабатывания фронтальной подушки не рассчитан на то, что перед ней будет стоять детское кресло, и в случае ДТП кресло с ребенком получит от аэрбега нештатный удар в спинку.

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Кресло не соответствует росту ребенка. Этот ситуация опасна прежде всего тем, что ремни автокресла не будут правильно удерживать его пассажира. А значит, ребенок может поднырнуть под ремень, вылететь сверху или получить травмы из-за неправильного контакта ремня с телом.

Неправильно проложен ремень безопасности. Если штатный ремень автомобиля фиксирует автокресло, он должен проходить через определенные точки на нем – в противном случае вся конструкция сместится и не обеспечит защиту ребенка. Если штатный ремень машины фиксирует также и самого ребенка (обычно более старшего), диагональную часть ремня необходимо помещать через плечо ребенка, а не под рукой. Горизонтальная часть должна проходить через верхнюю часть бедер ребенка, а не через живот. Важно правильно использовать и ремень безопасности детского кресла – согласно предписаний его производителя.



Редкость даже в премиальном классе: детское кресло, трансформируемое из штатного сиденья автомобиля.

В заключение напомним, что Украинские ПДД запрещают перевозить детей возрастом до 12 лет и ростом до 145 см без специальных удерживающих устройств – то есть без детского автокресла или специального подиума-бустера.

Рекомендация Авто24

Большинство ошибок при размещении детей в автомобиле связаны со спешкой – из-за лишней пары минут, необходимых для пристегивания кресла и ребенка, родители не хотят заморачиваться с его использованием. Да и купив все таки это полезное устройство, многие второпях усаживают в него свое чадо лишь бы как, не озадачиваясь правильной прокладкой ремня и тщательной фиксацией защелки. А ведь может случиться так, что при серьезном ДТП эти мизерные затраты времени окажутся платой за самое дорогое, что есть у родителей. Поэтому если уж мы садим детей в автомобиль, об экономии времени не может быть и речи.

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