Гостиная с диваном и телевизором, комфортная столовая, удобная двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, гардеробная – где угодно.

Компания Otec Japan – дочернее предприятие Nissan, представило новое исполнение минивэна NV350, которое будет продаваться через официальных дилеров компании.

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Минивэн оснащен трехсекционной кроватью-трансформером, которая превращается в лавки, между которыми установлено компактный стол. Столовая также может быть рабочим пространством, в то время как на передних сиденьях можно, например, просматривать кино на экране мультимедийного центра.

В Японии NV350 стоит от 2 176 900 иен (585 643 гривен), а версия Multi Bed оценивается минимум в 3 403 400 иен (915 612 гривен). Минивэн предлагается в полноприводном исполнении или только с задним приводом. Для выполнения Multi Bed доступно два мотора на выбор: бензиновый 2.0 л (130 л.с., 178 Нм) или дизельный 2.5 л (129 л.с., 356 Нм). Оба мотора сочетаются с 5-скоростным "автоматом".

Фото: Nissan NV350 / Nissan