Холодильник має два режими для вінтажного і звичайного шампанського. А ви яке віддаєте перевагу зранку?

Новий Ghost створювався завдяки спілкуванню з клієнтами Rolls-Royce з усього світу. Багато з них озвучили запит на автомобіль, що пропонує збільшений простір ззаду без шкоди динаміці у поїздці. Для них створили Ghost Extended з подовженою колісною базою - автомобіль як для ділових, так і для особистих поїздок.

Нове покоління власників Rolls-Royce - підприємці. Їм потрібен автомобіль, на якому в будні дні можна було б їздити з водієм на ділові зустрічі, а у вихідні – керувати автомобілем самостійно, отримуючи насолоду. Ці побажання втілили в новому Ghost Extended з подовженою колісною базою. Перші поставки клієнтам почнуться в четвертому кварталі 2020 року.

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ДИЗАЙН

У порівнянні з класичним Ghost, новий Ghost Extended з подовженою колісною базою пропонує додаткові 170 мм, роблячи простір для ніг задніх пасажирів більше, ніж у будь-якому чотиримісному седані, за винятком Rolls-Royce Phantom Extended. Дизайнери марки постаралися завуалювати збільшену габаритну довжину: вони розширили тільки задні двері і кузовні панелі дверних прорізів, зберігши при цьому гармонійний силует автомобіля.

ТЕХНОЛОГІЇ

В якості опції відтепер можна замовити крісла Serenity з похилою спинкою, що можна порівняти з салоном бізнес-джета.

Між задніми сидіннями встановлений холодильник для ігристого вина, при розробці якого інженери консультувалися з майстрами сомельє. Так, фахівці врахували, що оптимальна температура подачі невінтажних ігристих вин становить близько шести градусів за Цельсієм, а вінтажних - близько 11 градусів. Відповідно, охолоджуючий відсік працює в двох режимах, опускаючи температуру до 11 або шести градусів.

В салоні є доступ до Wi-Fi та новітніх інформаційно-розважальних систем. Однак, технологічні функції були ретельно продумані та відфільтровані, щоб вони не стали відволікаючими факторами і не порушили загальну атмосферу безтурботності.

Принцип створення захищеного простору поширюється і на мікроклімат у салоні. Так, Ghost оснащений інноваційною системою очищення середовища (MEPS). У роботі системи задіяні високочутливі датчики виявлення домішок, що аналізують якість навколишнього повітря. Якщо рівень забруднюючих речовин перевищує допустиме значення, датчики автоматично перемикають повітрозабір у режим рециркуляції. У цьому випадку повітря пропускається через фільтр з нанофліса, який здатний очистити його менш ніж за дві хвилини, видаливши з салону практично всі надмалі частки й бактерії.

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Модель оснащена лазерними фарами з дальністю освітлення понад 600 метрів, а також інноваційними системами безпеки, серед яких - система Vision Assist, яка в денний або нічний час попереджає про появу на дорозі тварин або пішоходів; система Alertness Assistant, що аналізує втому водія; система моніторингу з чотирма камерами, що забезпечує панорамний огляд автомобіля, круговий огляд; активний круїз-контроль; система попередження про зіткнення Collision Warning; система Cross-Traffic Warning, що попереджає про об'єкти поза увагою; системи Lane Departure і Lane Change Warning, що попереджають про зміну ряду без включеного покажчика повороту. Передовий проекційний дисплей на лобовому склі з високою роздільною здатністю (7х3) й автоматичний паркувальний асистент покликані забезпечити абсолютну легкість і невимушеність руху при будь-яких умовах.

ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ

Ghost Extended з подовженою колісною базою побудований на запатентованій маркою алюмінієвій платформі "Архітектура розкоші", яка використовується в усіх нових моделях Rolls-Royce. Нова підвіска з системою Planar забезпечує легендарну плавність ходу, яку можна порівняти з польотом на килимі-літаку.

Система Planar включає в себе свою жорсткість, яка постійно змінюється, адаптивні електронно-керовані амортизатори, самовирівнюючі пневматичні стійки більшого обсягу і перший в світі демпфер з верхнім поперечним важелем. На розробку цієї інноваційної технології, вперше застосованої у серійному автомобілі, пішло близько десяти років. Крім того, в Ghost Extended вперше з'являться повний привід і повнокероване шасі.

Під капотом моделі - 6,75-літровий двигун з подвійним турбонаддувом, спеціально розроблений для Ghost. Силовий агрегат розвиває 571 к.с. і 850 ньютон-метрів крутного моменту. У шасі, архітектурі кузова і шинах розміщено понад 100 кілограмів звукопоглинальних матеріалів, що забезпечують фірмову тишу в салоні і відчуття абсолютного спокою.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Лаконічний, досконалий дизайн - результат копіткої роботи інженерів і застосування складних методик. Так, витончені елементи інтер'єру і кузовні панелі створені за допомогою технологій 3D-друку. Rolls-Royce вперше застосувала цю технологію при виготовленні автомобіля, поєднуючи з інженерним проектуванням і ручним складанням.

Розплавлені під впливом електронного променя металеві компоненти приварюються до підготовленого до фарбування кузова Ghost Extended, в той час як елементи, що виготовляються за технологією мультиструйної плавки і селективного лазерного спікання, індивідуально підбираються на заводі Rolls-Royce.

Зміни торкнулися і ручної обробки. Спеціально для Ghost було розроблено два нові варіанти шпони: обсидіановий абачи Obsidian Ayous, натхненний багатою палітрою лавових порід і темний бурштин Dark Amber, прикрашений вкрапленнями дрібних частинок алюмінію у візерунок деревини. Обидва шпони доступні у варіанті типу «відкрита пора», без лакового шару. Таким чином, підкреслюється природна фактура дерева.

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