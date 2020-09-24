Холодильник имеет два режима для винтажного и обычного шампанского. А вы какое предпочитаете утром?

Новый Ghost создавался благодаря общению с клиентами Rolls-Royce по всему миру. Многие из них озвучили запрос на автомобиль, предлагающий увеличенное пространство сзади без ущерба динамике в поездке. Для них создали Ghost Extended с удлиненной колесной базой – автомобиль как для деловых, так и для личных поездок.

Новое поколение владельцев Rolls-Royce – предприниматели. Им нужен автомобиль, на котором в будние дни можно было бы ездить с водителем на деловые встречи, а в выходные – управлять автомобилем самостоятельно, получая наслаждение. Эти пожелания воплотили в новом Ghost Extended с удлиненной колесной базой. Первые поставки клиентам начнутся в четвертом квартале 2020 года.

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ДИЗАЙН

По сравнению с классическим Ghost, новый Ghost Extended с удлиненной колесной базой предлагает дополнительные 170 мм, делая пространство для ног задних пассажиров больше, чем в любом четырехместном седане, за исключением Rolls-Royce Phantom Extended. Дизайнеры марки постарались завуалировать увеличенную габаритную длину: они расширили только задние двери и кузовные панели дверных проемов, сохранив при этом гармоничный силуэт автомобиля.

ТЕХНОЛОГИИ

В качестве опции теперь можно заказать кресла Serenity с наклонной спинкой, что можно сравнить с салоном бизнес-джета.

Между задними сиденьями установлен холодильник для игристого вина, при разработке которого инженеры консультировались с мастерами сомелье. Так, специалисты учли, что оптимальная температура подачи невинтажних игристых вин составляет около шести градусов по Цельсию, а винтажных – около 11 градусов. Соответственно, охлаждающий отсек работает в двух режимах, опуская температуру до 11 или шести градусов.

В салоне есть доступ к Wi-Fi и новейшим информационно-развлекательным системам. Однако технологические функции были тщательно продуманы и отфильтрованы, чтобы они не стали отвлекающими факторами и не нарушили общую атмосферу беззаботности.

Принцип создания защищенного пространства распространяется и на микроклимат в салоне. Так, Ghost оснащен инновационной системой очистки среды (MEPS). В работе системы задействованы высокочувствительные датчики обнаружения примесей, которые анализируют качество окружающего воздуха. Если уровень загрязняющих веществ превышает допустимое значение, датчики автоматически переключают воздухозабор в режим рециркуляции. В этом случае воздух пропускается через фильтр с нанофлиса, который способен очистить его менее чем за две минуты, удалив из салона практически все сверхмалые частицы и бактерии.

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Модель оснащена лазерными фарами с дальностью освещения более 600 метров, а также инновационными системами безопасности, среди которых – система Vision Assist, которая в дневное или ночное время предупреждает о появлении на дороге животных или пешеходов; система Alertness Assistant, которая анализирует усталость водителя; система мониторинга с четырьмя камерами, которая обеспечивает панорамный обзор автомобиля, круговой обзор; активный круиз-контроль; система предупреждения о столкновении Collision Warning; система Cross-Traffic Warning, что предупреждает об объектах без внимания; системы Lane Departure и Lane Change Warning, предупреждающие об изменении ряда без включенного указателя поворота. Передовой проекционный дисплей на лобовом стекле с высоким разрешением (7х3) и автоматический парковочный ассистент призваны обеспечить абсолютную легкость и непринужденность движения при любых условиях.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ghost Extended с удлиненной колесной базой построен на запатентованной маркой алюминиевой платформе "Архитектура роскоши", которая используется во всех новых моделях Rolls-Royce. Новая подвеска с системой Planar обеспечивает легендарную плавность хода, которую можно сравнить с полетом на ковре-самолете.

Система Planar включает в себя свою жесткость, которая постоянно меняется, адаптивные электронно-управляемые амортизаторы, самовыравнивающиеся пневматические стойки большего объема и первый в мире демпфер с верхним поперечным рычагом. На разработку этой инновационной технологии, впервые примененной в серийном автомобиле, ушло около десяти лет. Кроме того, в Ghost Extended впервые появятся полный привод и полноуправляемое шасси.

Под капотом модели – 6,75-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, специально разработанный для Ghost. Силовой агрегат развивает 571 л.с. и 850 ньютон-метров крутящего момента. В шасси, архитектуре кузова и шинах размещено более 100 килограммов звукопоглощающих материалов, обеспечивающих фирменную тишину в салоне и ощущение абсолютного покоя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Лаконичный, совершенный дизайн – результат кропотливой работы инженеров и применения сложных методик. Так, изящные элементы интерьера и кузовные панели созданы с помощью технологий 3D-печати. Rolls-Royce впервые применила эту технологию при изготовлении автомобиля, сочетая с инженерным проектированием и ручной сборкой.

Расплавленные под воздействием электронного луча металлические компоненты привариваются к подготовленному к покраске кузову Ghost Extended, в то время как элементы, изготавливаемые по технологии мультиструйной плавки и селективного лазерного спекания, индивидуально подбираются на заводе Rolls-Royce.

Изменения коснулись и ручной обработки. Специально для Ghost были разработаны два новых варианта шпона: обсидиановый абачи Obsidian Ayous, вдохновленный богатой палитрой лавовых пород и темный янтарь Dark Amber, украшенный вкраплениями мелких частиц алюминия в узор древесины. Оба шпона доступны в варианте типа “открытая пора”, без лакового слоя. Таким образом, подчеркивается естественная фактура дерева.

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