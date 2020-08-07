Его название такое же длинное, как и сам автомобиль: Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine. Он выпущен в 1993 году и до сих пор имеет импозантный вид.

В Киеве на продажу выставили классический Rolls-Royce Silver Spur в чрезвычайно редком исполнении – Mulliner Park Ward Limousine. Таких машин было выпущено лишь 24 экземпляра, причем 18 из них принадлежат султану Брунея.

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Лимузин прибыл в Украину из Швейцарии, хотя имеет испанские номерные знаки. Автомобиль полностью в оригинальном состоянии, на одометре – 67 тысяч километров. Судя по фотографиям, машина отлично сохранилась.

Внутри шестиметрового лимузина есть перегородка с телевизором, DVD-плеером, холодильником, баром и набором хрусталя и откидными столиками. Салон отделан натуральной кожей белого цвета и деревом дорогих пород.

Фото: Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine / auto.ria.com

В движение лимузин приводит 6,75-литровый V8 мощностью около 250 л.с., подключенный к 4-ступенчатой автоматической коробке передач. Продавец оценил эксклюзивный автомобиль в 65 тысяч долларов США.

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