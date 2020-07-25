Автомобильчик представляет собой уменьшенную копию гоночного Bugatti Type 35 1920-х годов.

На автосалоне в Женеве компания Bugatti показала макет модели Baby II, напечатанный на 3D-принтере, а теперь продемонстрировала серийный образец. Будет выпущено 500 экземпляров таких электрических машинок, однако все они уже распроданы.

Также интересно: 109-летний мотоцикл, который никогда не реставрировался, стал самым дорогим коллекционным байком мира

Как и взрослые машины Bugatti, детский электрокар имеет три уровня оснащения: базовая версия стоит 30 тысяч евро, выполнение Vitesse оценивается в 43 500 евро, а топовая версия Pur Sang обойдется в 58 500. Базовая версия имеет кузов из стеклопластика, Vitesse – из углепластика, а Pur Sang – из алюминия. Самый легкий вариант весит 230 кг.

Baby II, в отличие от оригинального автомобильчика, выполнен в масштабе 1:1,5 благодаря чему может использоваться не только ребенком, но и взрослым человеком. Длина машины – 2,8 м, ширина – около метра. Для удобства размещения взрослого водителя педальный узел сделан регулируемым.

Фото: Bugatti Baby II разработан совместно с английской фирмой The Little Car Company, которая специализируется на подобных изделиях.

Электрокар имеет три режима движения. Детский Сhild mode ограничивает мощность электромотора на уровне 1,4 л.с., а максимальная скорость не превышает 20 км/ч. Взрослый Adult mode поднимает мощность до 5,4 л.с., а максимальную скорость до 45 км/ч. Версии Vitesse и Pur Sang имеют еще один режим, для активации которого требуется отдельный ключ, как в современных гиперкаров Veyron и Chiron. Он снимает все ограничения и позволяет электромотору выдавать максимальные 13,6 л.с. Какой будет максимальная скорость в таком режиме – производитель не сообщает.

Электрокар может быть оснащен аккумулятором на 1,4 или 2,8 киловатт-часов. Большая батарея обеспечивает запас хода в 30 км.

Машинка имеет легкосплавные колеса и современные шины Michelin, конструкция подвески и рулевого управления – такая же, как у оригинала, а дифференциал имеет блокировку. А в табличке на радиаторной решетке содержится 50 граммов серебра.

Смотрите также: Гротескный спорткар FMR Tg500 с пол-литровой мотором оценили в четверть миллиона долларов