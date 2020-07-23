Кабриолет-родстер с легким кузовом и двухцилиндровым мотором был мечтой многих людей послевоенных времен, однако владеть таким могли лишь три сотни счастливчиков. Сегодня, шестьдесят лет спустя, этот микрокар все еще является чрезвычайно востребованным, хотя и для меньшего количества людей.

Вторая мировая война унесла от 50 до 80 миллионов жизней, разорила Европу, разрушила экономики стран, породила тотальный дефицит на все. В том числе и на металл для тяжелой промышленности. Автомобильная индустрия того времени нашла выход в микрокарах.

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В послевоенные годы в Европе наблюдался настоящий бум на микрокары – десятки фирм выпускали мотоколяски и разнообразные кофигурации трициклов. Среди всего многообразия микрокаров выделялся и продолжает стоять особняком автомобильчик под названием FMR Tg500.

Фото: разнообразие кузовных форм и типов микрокаров, после Второй мировой / New Atlas

FMR – значит Fahrzeug-und Maschinenbau fon Regensburg, то есть "Транспортные средства и машиностроение из Регенсбурга". Фирма короткое время (1958-1961) занималась выпуском микрокара на базе массовой модели Messerschmitt Kabinenroller (1953-1956). Последний был трехколесным "скутером с кабиной" и крохотным моторчиком. Версия Messerschmitt KR175 имела одноцилиндровый двигатель объемом 173 куб. см, а KR200 использовала чуть больший мотор объемом 191 куб. см.

Фото: FMR Tg500, продан за 137 500 долларов / RM-Sotheby's

FMR Tg500 базировался на версии KR200, однако имел четыре колеса, вместо трех, а также двухцилиндровый 494-кубовый мотор. Микрокар именовался спортивным не зря – его максимальная скорость составляла 126 км/ч, что было вполне приличной цифрой для своего времени. Сегодня же этот микрокар является настоящим Святым Граалем для коллекционеров, поскольку за время производства было выпущено лишь 320 таких машин, большинство из которых не дожило до наших дней. Зато те экземпляры, которые остались, ценятся очень высоко.

Фото: FMR Tg500, продан за 322 тысячи долларов / RM-Sotheby's

Так, в 2013 году на аукционе Sotheby's FMR Tg500 был продан за 137 тысяч долларов. В том же году, и снова на Sotheby's, покупатель заплатил за другой экземпляр уже невероятные 322 тысячи долларов.

Фото: FMR Tg500, который будет выставлен на торги в октябре / RM-Sotheby's

23-24 октября в США на торги аукциона Elkhart Collection от Sotheby's выставят еще один ультраредкий FMR Tg500 "Tiger" желтого цвета. За него рассчитывают выручить по меньшей мере четверть миллиона долларов.

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