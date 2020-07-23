Бульбашковий кабріолет-родстер з легким кузовом і двоциліндровим мотором був мрією багатьох людей повоєнних часів, однак володіти таким могли лиш три сотні щасливчиків. Сьогодні, шістдесят років потому, цей мікрокар все ще є надзвичайно жаданим, хоча й для меншої кількості люду.

Друга світова війна забрала від 50 до 80 мільйонів життів, розорила Європу, зруйнувала економіки країн, породила тотальний дефіцит на усе. В тому числі й на метал для важкої промисловості. Автомобільна індустрія того часу знайшла вихід у мікрокарах.

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У повоєнні роки в Європі спостерігався справжній бум на мікрокари – десятки фірм випускали мотоколяски й різноманітні кофігурації трициклів. Серед усього розмаїття мікрокарів виділявся і продовжує стояти особняком автомобільчик під назвою FMR Tg500.



Фото: розмаїття кузовних форм та типів мікрокарів, після Другої світової / New Atlas

FMR – означає Fahrzeug-und Maschinenbau fon Regensburg, тобто “Транспортні засоби та машинобудування з Регенсбурга”. Фірма короткий час (1958-1961) займалась випуском мікрокара на базі масової моделі Messerschmitt Kabinenroller (1953-1956). Останній був триколісним “скутером з кабіною” та крихітним моторчиком. Версія Messerschmitt KR175 мала одноциліндровий двигун об’ємом 173 куб. см, а KR200 використовувала трохи більший мотор об’ємом 191 куб. см.

Фото: FMR Tg500, проданий за 137,5 тисяч доларів / RM-Sotheby’s

FMR Tg500 базувався на версії KR200, однак мав чотири колеса, замість трьох, а також двоциліндровий 494-кубовий мотор. Мікрокар іменувався спортивним не дарма – його максимальна швидкість становила 126 км/год, що було цілком пристойною цифрою для свого часу. Сьогодні ж цей мікрокар є справжнім святим граалем для колекціонерів, оскільки за час виробництва було випущено лише 320 таких машин, більшість з яких не дожила до наших днів. Зате ті екземпляри, що залишились, ціняться дуже високо.

Фото: FMR Tg500, проданий за 322 тисячі доларів / RM-Sotheby’s

Так, у 2013 році на аукціоні Sotheby’s FMR Tg500 був проданий за 137 тисяч доларів. Того ж року, і знову на Sotheby’s, покупець заплатив за інший екземпляр вже неймовірні 322 тисячі доларів.

Фото: FMR Tg500, що буде виставлений на торги у жовтні / RM-Sotheby’s

23-24 жовтня у США на торги аукціону Elkhart Collection від Sotheby’s виставлять ще один ультрарідкісний FMR Tg500 “Tiger” жовтого кольору. За нього розраховують виручити щонайменше чверть мільйона доларів.

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