Автомобільчик представляє собою зменшену копію гоночного Bugatti Type 35 1920-х років.

На автосалоні в Женеві компанія Bugatti показала макет моделі Baby II, надрукований на 3D-принтері, а тепер продемонструвала серійний зразок. Буде випущено 500 екземплярів таких електричних машинок, однак усі вони вже розпродані.

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Як і дорослі машини Bugatti, дитячий електрокар має три рівні оснащення: базова версія коштує 30 тисяч євро, виконання Vitesse оцінюється у 43 500 євро, а топова версія Pur Sang обійдеться у 58 500. Базова версія має кузов зі склопластику, Vitesse – з вуглепластику, а Pur Sang – з алюмінію. Найлегший варіант важить 230 кг.

Baby II, на відміну від оригінального автомобільчика, виконаний у масштабі 1:1,5 завдяки чому може використовуватись не лише дитиною, а й дорослою людиною. Довжина машини – 2,8 м, ширина – близько метра. Для зручності розміщення дорослого водія педальний вузол зроблений регульованим.

Фото: Bugatti Baby II розроблений спільно з англійською фірмою The Little Car Company, котра спеціалізується на подібних виробах.

Електрокар має три режими руху. Дитячий Сhild mode обмежує потужність електромотора на рівні 1,4 к.с., а максимальна швидкість не перевищує 20 км/год. Дорослий Adult mode піднімає потужність до 5,4 к.с., а максимальну швидкість до 45 км/год. Версії Vitesse та Pur Sang мають ще один режим, для активації якого потрібен окремий ключ, як у сучасних гіперкарів Veyron і Chiron. Він знімає усі обмеження і дозволяє електромотору видавати максимальні 13,6 к.с. Якою буде максимальна швидкість у такому режимі – виробник не повідомляє.



Електрокар може бути оснащений акумулятором на 1,4 або 2,8 кіловат-годин. Більша батарея забезпечує запас ходу у 30 км.

Машинка має легкосплавні колеса і сучасні шини Michelin, конструкція підвіски і рульового управління – така ж, як в оригіналу, а диференціал має блокування. А в шильдику на радіаторній решітці міститься 50 грамів срібла.

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