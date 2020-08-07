Його назва така ж довга, як і сам автомобіль: Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine. Він випущений у 1993 році та й досі має імпозантний вигляд.

У Києві на продаж виставили класичний Rolls-Royce Silver Spur у надзвичайно рідкісному виконанні – Mulliner Park Ward Limousine. Таких машин було випущено лише 24 екземпляри, причому 18 із них належать Султану Брунею.

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Лімузин прибув на Україну з Швейцарії, хоча має іспанські номерні знаки. Автомобіль має повністю оригінальний стан, на одометрі – 67 тисяч кілометрів. Судячи з фотографій, машина відмінно збереглась.

Всередині шестиметрового лімузина є перегородка з телевізором, DVD-плеєром, холодильником, баром та набором кришталю і відкидними столиками. Салон оздоблений натуральною шкірою білого кольору та деревом дорогих порід.

Фото: Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine / auto.ria.com

У рух лімузин приводить 6,75-літровий V8 потужністю близько 250 к.с., під’єднаний до 4-ступеневої автоматичної коробкою передач. Продавець оцінив ексклюзивний автомобіль у 65 000 доларів США.

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