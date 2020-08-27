Золото та пурпур – справді королівське поєднання.

Айдентика бренду Rolls-Royce еволюціонувала, відповідно до нових часів. Замість чорно-білої кольорової схеми тепер використовуватиметься золотаво-фіолетова, оновився вигляд логотипу, маскоту “Дух екстазу” та іншої символіки британської марки.

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У Rolls-Royce кажуть, що нова візуальна мова покликана приваблювати молодшу демографічну аудиторію, оскільки за останні кілька років середній вік клієнтів знизився до 43 років. У рамках “реконструкції” були видозмінені: “Дух екстазу”, фірмові кольори, вензелі та шрифти, а також з’явився новий елемент – образ Духу екстазу.

Rolls-Royce воліє вважати себе не автовиробником, а “будинком розкоші”. І нова айдентика відповідає такому статусу, стверджує прес-реліз.

Спрощений варіант жіночої фігури “Дух екстазу” з'явиться на продукції компанії, а його графічне зображення завжди буде обернене праворуч, оскільки це, очевидно, означає погляд в майбутнє.

Фото: нова айдентика бренду Rolls-Royce / Rolls-Royce

Новий фірмовий колір Rolls-Royce Purple Spirit буде фоновим, а супроводжувати його буде металевий відтінок рожевого золота. Обидва кольори асоціюються з королівською розкішшю та довголіттям.

Для написання назви бренду тепер буде використовуватись шрифтом Rivera Nights, замість Gil Sans Alt. Літери нового шрифту мають більш скошені краї. При цьому фірмова монограма з подвійною літерою R залишається незмінною.

Новий образ бренду Rolls-Royce першим приміряє новий седан Ghost, прем’єра якого відбудеться 1 вересня.

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