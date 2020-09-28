До Пекінського автосалону південнокорейський бренд привіз їздовий прототип, котрий служить лабораторією на колесах та демонструє потенціал майбутніх спорткарів Hyundai N.

На офіційних фото Hyundai RM20e, представлений в Пекіні, носить номерні знаки Німеччини і не дарма – Європа стане основним “полігоном” для майбутнього десанту електричних спорткарів марки. І допоможуть їм у цьому технології хорватської фірми Rimac Automobili.

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RM20e названий за стандартами трек-карів Hyundai N, таких, як: RM14, RM15, RM16 і RM19, що означає Racing Midship і передбачає середньомоторне компонування. В той же час, основні схеми та деякі вузли він запозичив у електричного хетчбека Veloster N eTCR, випущеного минулого року для нової серії кузовного чемпіонату.

Hyundai RM20e оснащений одним електромотором з віддачею у 810 к.с. і 960 Нм. Він дозволяє прискорюватись з місця до 100 км/год менш, ніж за 3 секунди, до 200 км/год – за 9,88 секунди.

Виробник запевняє, що Hyundai RM20e має всі необхідні справжньому гоночному автомобілю якості і, при цьому, може з комфортом використовуватися на звичайних дорогах для повсякденних поїздок. Подібно іншим трековим прототипам RM, у такому вигляді хетчбек не з’явиться у продажу, однак послужить базою для створення чогось близького.