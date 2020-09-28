В Пекинский автосалон южнокорейский бренд привез ездовой прототип, который служит лабораторией на колесах и демонстрирует потенциал будущих спорткаров Hyundai N.

На официальных фото Hyundai RM20e, представленный в Пекине, носит номерные знаки Германии и не зря – Европа станет основным "полигоном" для будущего десанта электрических спорткаров марки. И помогут им в этом технологии хорватской фирмы Rimac Automobili.

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RM20e назван по стандартам трек-каров Hyundai N, таких, как: RM14, RM15, RM16 и RM19, что означает Racing Midship и предполагает среднемоторную компоновку. В то же время, основные схемы и некоторые узлы он позаимствовал у электрического хэтчбека Veloster N eTCR, выпущенного в прошлом году для новой серии кузовного чемпионата.

Hyundai RM20e оснащен одним электромотором с отдачей в 810 л.с. и 960 Нм. Он позволяет ускоряться с места до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды, до 200 км/ч – за 9,88 секунды.

Производитель уверяет, что Hyundai RM20e имеет все необходимые настоящему гоночному автомобилю качества и, при этом, может с комфортом использоваться на обычных дорогах для повседневных поездок. Подобно другим трековым прототипам RM, в таком виде хэтчбек не появится в продаже, однако послужит базой для создания чего-то близкого.