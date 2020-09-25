Дочерний бренд Volvo и Geely приготовил для автошоу в Пекине предсерийный образец электрокара, который появится в продаже к концу следующего года.

Lynk & Co Zero Concept построен на платформе SEA, которая ляжет в основу всех новых электромобилей Geely Holding Group. Впервые в истории эта платформа будет иметь исходный код, что означает, что любая автокомпания сможет использовать SEA для создания собственных электромобилей.

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Дизайн Zero разрабатывался в шведской студии в Гетеборге. Пресс-релиз утверждает, что дизайнерам удалось создать автомобиль с идеальными пропорциями динамичным спортивным профилем. Это соответствует позиционированию Zero как туристического купе. Кроссовер имеет короткие свесы, заметно высокий клиренс и большие колеса, а расстояние между осями у него чуть меньше трех метров.

Производство товарного Zero стартует в 2021 году на новом предприятии на востоке Китая. У электрокара будет в арсенале беспроводная связь, бортовой помощник с искусственным интеллектом и другие технологчини особенности.

Заявленный запас хода Lynk & Co Zero – более 700 километров по циклу NEDC. Разгон от 0 до 100 км/ч – менее четырех секунд.

Больше деталей производитель обнародует во время официальной премьеры на Пекинском автосалоне, который откроется 26 сентября.

Фото: Lynk & Co Zero Concept / ZGH