Дочірній бренд Volvo та Geely приготував для автошоу в Пекіні передсерійний зразок електрокара, який з'явиться у продажу до кінця наступного року.

Lynk & Co Zero Concept побудований на платформі SEA, котра ляже в основу всіх нових електромобілів Geely Holding Group. Вперше в історії ця платформа матиме відкритий вихідний код, що означає, що будь-яка автокомпанія зможе використовувати SEA для створення власних електромобілів.

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Дизайн Zero розроблявся у шведській студії в Гетеборзі. Прес-реліз стверджує, що дизайнерам вдалось створити автомобіль з ідеальними пропорціями динамічним спортивним профілем. Це відповідає позиціонуванню Zero як туристичного купе. Кросовер має короткі звіси, помітно високий кліренс та великі колеса, а відстань між осями у нього трохи менше трьох метрів.

Виробництво товарного Zero стартує у 2021 році на новому підприємстві на сході Китаю. Електрокар матиме в арсеналі бездротовий зв'язок, бортового помічника зі штучним інтелектом та інші технологчіні особливості.

Заявлений запас ходу Lynk & Co Zero – більше 700 кілометрів за циклом NEDC. Розгін від 0 до 100 км/год – менше чотирьох секунд.

Більше деталей виробник оприлюднить під час офіційної прем'єри на Пекінському автосалоні, який відкриється 26 вересня.

Фото: Lynk & Co Zero Concept / ZGH