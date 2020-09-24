Сподівання і реальність: замість електричного суперкара за 40 тисяч, біль і розчарування.

Автор каналу The Inja поділився своїм прикрим досвідом онлайн-покупок з Китаю.

“Я купив електричний суперкар з Китаю! Продавці з Китаю вже підводили мене в минулому і, можливо, я не повинен був довіряти їм це велике замовлення. Я замовив електричний спортивний автомобіль Qiantu K50, але ви побачите, що китайці надіслали мені, скажімо, .... меншу .... модель”.

На популярному китайському сайті Alibaba чоловік придбав за 29 тисяч доларів електричне спортивне купе Qiantu K50. Плюс 2 тисячі на додаткові опції, плюс близько восьми тисяч на доставку з Китаю, що в сумі склало вже 40 тисяч доларів.

У США за таку суму можна придбати кілька гарних електрокарів, нехай і не дуже спортивних. Однак і те, що в результаті отримав блогер, виявилось так само далеким від визначень “спорткар” чи “суперкар”.

Оригінальний Qiantu K50 являє собою люксовий електрокар від китайської компанії Qiantu Motor. Суперкар оснащується повністю електричною силовою установкою потужністю у 400 кінських сил Офіційна вартість автомобіля, який виробник планує збирати в Північній Америці, становить 125 000 доларів.

Однак на сайті Alibaba автомобіль продавали в чотири рази дешевше. В оголошенні були відсутні фотографії з логотипом марки і не вказувалась назва, та це не насторожило блогера. Після кількох тижнів очікування він отримав ящик, який одразу здався підозріло маленьким. Щойно його відкрили, підозри виправдались – всередині виявився мініатюрний біло-рожевий електричний хетчбек невідомої марки, схожий на невдалу копію першого покоління Smart Fortwo.