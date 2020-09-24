Надежды и реальность: вместо электрического суперкара за 40 тысяч, боль и разочарование.

Автор канала The Inja поделился своим суровым опытом онлайн-покупок из Китая.

"Я купил электрический суперкар из Китая! Продавцы из Китая уже подводили меня в прошлом и, возможно, я не должен был доверять им это крупный заказ. Я заказал электрический спортивный автомобиль Qiantu K50, но вы увидите, что китайцы прислали мне, скажем, .... мелкую .... модель".

На популярном китайском сайте Alibaba мужчина приобрел за 29 тысяч долларов электрическое спортивное купе Qiantu K50. Плюс 2000 на дополнительные опции, плюс около восьми тысяч на доставку из Китая, в сумме составило уже 40 тысяч долларов.

В США за такую ​​сумму можно приобрести несколько хороших электрокаров, пусть и не очень спортивных. Однако и то, что в результате получил блоггер, оказалось таким же далеким от определений "спорткар" или "суперкар".

Оригинальный Qiantu K50 представляет собой люксовый электрокар от китайской компании Qiantu Motor. Суперкар оснащается полностью электрической силовой установкой мощностью в 400 лошадиных сил. Официальная стоимость автомобиля, который производитель планирует собирать в Северной Америке, составляет 125 тысяч долларов.

Однако на сайте Alibaba автомобиль продавали в четыре раза дешевле. В объявлении отсутствовали фотографии с логотипом марки и не указывалось название, но это не насторожило блогера. После нескольких недель ожидания он получил ящик, который сразу показался подозрительно маленьким. Только его открыли, подозрения оправдались– внутри оказался миниатюрный бело-розовый электрический хэтчбек неизвестной марки, похожий на неудачную копию первого поколения Smart Fortwo.