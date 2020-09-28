Концепт наповнений масою інноваційних електронних помічників та передових технологій.

Honda представила на автосалоні в Пекіні прототип під назвою SUV E: Concept. Електричний кросовер демонструє вигляд майбутньої серійної моделі для Китаю.

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Подробиць про концепт надзвичайно мало, але на світлинах, опублікованих компанією, можна побачити спортивну дводверну модель, яка стирає грань між кузовом типу шутінг-брейк та традиційним кросовером. Передня частина кросовери нахилена під кутом, який ми зазвичай асоціюємо з BMW 1980-х років, при цьому вона гармонічно поєднується з тонкими лініями світлодіодних фар та надзвичайно великими вентиляційними отворами. Останні підкреслюють спортивність, як і чорна обробка колісних арок.



Honda розповідає, що SUV E: Concept оснащений найсучаснішими електронними засобами керування (включаючи наступне покоління комплексу Sensing) та асистентським інтерфейсом зі штучним інтелектом. Концепт дозволяє користувачам підключити свій смартфон до інформаційно-розважальної системи, і він отримує ефірні оновлення.



Технічні характеристики концепта не були розкриті, згадується лише, що він повністю електричний. Хетчбек Honda E міг би поділитись своїми агрегатами з цим кросовером. Крім того, компанія розробляє електричні силові агрегати разом із General Motors.

Фото: Honda SUV E: Concept / Honda